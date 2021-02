Moj me bivši dečko pretukao, vezao me i zatočio u mojem stanu, a poslije me odvezao u njegov stan gdje me držao vezanu tri dana. Odvezivao me samo kada bi mi davao da jedem, pijem i idem u zahod, ispričala je žena (40) policiji, neslužbeno doznajemo. Snimao ju je cijelo vrijeme kamerom koja je bila povezana s njegovim mobitelom kako bi je mogao kontrolirati u svakom trenutku.

Žrtva iz Pule preživjela je 72 sata pravog užasa koji joj je priuštio bivši 30-godišnji partner. Molila je da ju pusti na slobodu i da je ne mlati više, ali bezuspješno, sve dok nije iskoristila jedinu šansu koja joj se pružila nakon tri dana. Iskoristila je njegov trenutak nepažnje. Iako u strahu za vlastiti život, čekala je strpljivo taj trenutak i nasilniku je nakon višednevnog zatočeništva rekla da mora nahraniti mačku koju ima u stanu. Išao je s njom. Ali ona je tu vidjela svoju jedinu šansu i nekako je uspjela pobjeći i spasiti se. Bilo je to još 12. prosinca, a javnost za priču doznaje danas, budući da je policija monstruma uhvatila tek prije dva dana.

Plastična vezica joj se urezala u meso

- Kada sam pokušala zvati upomoć vičući, nabio bi mi prste u usta da ne vičem. Cijelo vrijeme mi je prijetio i tukao me - ispričala je žrtva, saznajemo od izvora bliskog istrazi.

S lakšim ozljedama glave i tijela, javila se u pulsku bolnicu. Na rukama je imala rane od vezanja plastičnom vezicom koja joj se urezala u meso.

Policija je potvrdila da je muškarac (30) počinio kaznena djela prijetnje, protupravnog oduzimanja slobode, neovlaštenog snimanja, neovlaštene uporabe tuđeg automobila i prisile prema službenoj osobi.

Potvrdili su i da je djevojka (20) počinila kazneno djelo pomaganja počinitelju nakon izvršenja kaznenog djela.

Neslužbeno saznajemo da je 20-godišnjakinja nasilnikova sadašnja djevojka. Pravi filmski scenarij oko potrage za nasilnikom započeo je 12. prosinca kada je policiji stigla dojava da je žena (40) uspjela pobjeći muškarcu koji ju je danima držao zatočenu u stanu. Ali njezina životna drama događala se još tri dana ranije.

- Utvrđeno je kako je osumnjičeni 9. prosinca u stanu u Kvarnerskoj ulici fizički napao ženu, vezao joj ruke i zaključao je u stan, a potom ju je u večernjim satima automobilom prevezao u drugi stan na području Pule. Tamo je ženu ponovno fizički napao, prijetio joj je te ju je do 12. prosinca držao zaključanu u jednoj sobi. Osumnjičeni je ispred sobe postavio kameru koja je bila povezana s njegovim mobitelom kako bi imao nadzor nad njom u svakom trenutku. Žena je 12. prosinca uspjela iskoristiti nepažnju počinitelja i pobjeći, a kod njega je ostalo njeno vozilo koje je neovlašteno uzeo. Ženi je u pulskoj bolnici pružena liječnička pomoć te je utvrđeno da je lakše ozlijeđena - kazala je Nataša Rogić iz policije.

Ima više ozljeda po cijelom tijelu

Pomahnitali muškarac je, kako doznajemo, 9. prosinca žrtvu zatočio u njenom stanu. Odmah ju je počeo tući dok je sjedila na kauču i fizički joj je prstima zatvarao usta da ne doziva upomoć. Navodno joj je oteo mobitel i tako onemogućio komunikaciju s bilo kime. Tog istog dana navečer, pod okriljem mraka, nasilnik je uzeo ključeve njenog vozila s kojim ju je odvezao na drugu adresu u Puli. Tamo ju je nastavio tući. Neslužbeno doznajemo da ju je bacio na tlo i gazio nogama govoreći da će joj razbiti zube i naučiti je pameti kada to nije učinio njen otac. Čim se žrtva uspjela osloboditi kandži nasilnika, sve je prijavila policiji.

Od silnih udaraca,u bolnici su joj, neslužbeno doznajemo, konstatirane kontuzije i višestruki hematomi na glavi i po cijelom tijelu, te ozljeda oka. Dok je za odbjeglim nasilnikom tragala policija, nesretna žena je zbog svoje sigurnosti morala promijeniti stan. Sklonila se na sigurno. Općinsko državno odvjetništvo je izvijestilo je i da se osnovano sumnja da se okrivljenik, znajući da policijski službenici tragaju za njime zbog počinjenih kaznenih djela, a nakon što su mu dva policijska službenika 2. veljače u Puli pristupila radi utvrđivanja njegova identiteta, počeo udaljavati oglušujući se na policijske zapovijedi.

Nakon što su ga policijski službenici sustigli i, radi sprječavanja bijega, primijenili sredstva prisile, muškarac je pružao aktivni otpor tijelom, izvadio elektrošoker kojim je policijskim službenicima nanio lakše tjelesne ozljede i pobjegao. Pronašli su ga dva dana kasnije i uhitili. Postoji osnovana sumnja i da je djevojka (20), od 12. prosinca prošle do 4. veljače ove godine, znajući da je muškarac prethodno počinio kaznena djela i da ga traži policija, pružila mu na korištenje svoj podstanarski stan u Puli radi daljnjeg skrivanja od policije.