Novih \u017eari\u0161ta u ovom trenutku nema, dodao je, te komentirao situaciju oko nalaza Darija Hrebaka.

- Primili smo zahtjev od Hrebaka da se \u017eeli testirati na svoj ra\u010dun jer je bio na sjednici Gradske skup\u0161tine u Bjelovaru, gdje je lokalna epidemiologinja proglasila da svi koji su bili na sjednici moraju i\u0107i u samoizolaciju. Mi smo mu to omogu\u0107ili, on je to platio. Nakon toga je zatra\u017eio epidemiolo\u0161ko mi\u0161ljenje, a budu\u0107i se radilo o ve\u010dernjim satima, drugih epidemiologa u Zavodu nije bilo i ja sam mu napisao to mi\u0161ljenje.\u00a0 Nakon \u0161to se testirao, 36 do 48 sati nije mogao biti zarazan, jer mu je test bio negativan. Sve drugo je njegova odluka i ja s tim nemam nikakve veze, rekao je Capak.

Zna\u010di, bilo koja osoba kojoj se odredi samoizolacija i koja \u0107e svaki dan pla\u0107ati testove ne mora i\u0107i u samoizolaciju?

- Nije uobi\u010dajena praksa, iako teoretski ta mogu\u0107nost postoji. Ako se testirate svakih 24 ili 48 sati i utvrdi se da niste zarazni, onda niste zarazni. Ali, to nije uobi\u010dajena praksa i to se obi\u010dno ne radi, nego ljudi ostaju u samoizolaciji kroz 14 dana, osim onih koji imaju razloga da se testiraju.

Ali, reagirala je Udruga bolni\u010dkih lije\u010dnika, koji ka\u017eu da je Hrebak u povla\u0161tenom polo\u017eaju?

Pa, nije. On je test platio i svatko mo\u017ee naru\u010diti test, odgovorio je Capak.

Potom je dodao da je samo napisao mi\u0161ljenje, ali da nije davao nikakvu preporuku mo\u017ee li ili ne mo\u017ee i\u0107i u Sabor.