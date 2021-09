U četvrtak, 9. rujna 2021. godine u Brežicama, Slovenija, održana je 1. Regionalna radionica u okviru projekta Water Contingency Management in the Sava River Basin (WACOM).

Radionicu "Priprema stožerne vježbe: Nesreća s izlijevanjem velike količine naftnih derivata na lokaciji Zidani most" organizirala je Hidroelektrana na Spodnji Savi u suradnji s Fakultetom za graditeljstvo i geodeziju Sveučilišta u Ljubljani, Međunarodnom komisijom za sliv rijeke Save, Direkcijom za vode Republike Slovenije te Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske i Hrvatskim vodama. Svrha ove radionice bila je uspješna priprema i provedba stožerne vježbe u situaciji slučajnog onečišćenja rijeke Save na lokaciji Zidani most u Sloveniji, koja će se održati u svibnju 2022. godine.

Sudionici iz Hrvatske i Slovenije analizirali su scenarij stožerne vježbe i utvrdili jasne uloge koje će različite institucije u Hrvatskoj i Sloveniji imati tijekom njezina provođenja. Također, simulirani su protokoli komunikacije i donošenja odluka te je razvijen scenarij za krizno postupanje nadležnih institucija u Sloveniji i Hrvatskoj u slučaju sličnih kriznih situacija.

U uvodnom izlaganju, Bogdan Barbič, direktor Hidroelektrarne na Spodnji Savi, naglasio je kako je djelatnost Hidroelektrane na Spodnji Savi puno šira, premda se prvenstveno bavi proizvodnjom električne energije.

„U sklopu multifunkcionalnog projekta bavimo se i zaštitom od poplava i poplavnih uvjeta, pratimo kvalitetu vode i druga zbivanja na rijeci Savi. S obzirom da zbivanja na rijeci Savi pratimo 24 sata na dan, među prvima smo koji možemo uočiti i otkriti bilo kakve anomalije na rijeci. Poslovica kaže da katastrofa nikad ne spava i zato je od iznimne važnosti da za takve slučajeve imamo razrađene protokole koji nam pomažu da brzo i ispravno reagiramo. Projekt Water Contingency Management in the Sava River Basin (WACOM) će kroz izradu potrebnih protokola i mjera te provedbu zacrtanih aktivnosti nesumnjivo uvelike doprinijeti uspješnom odgovoru na ovakve krizne situacije. Priroda je nepredvidiva, ali se nadamo da do situacija u kojima bi se takvi protokoli trebali primjenjivati ipak neće doći“, rekao je Bogdan Barbič.

Voditeljica Uprave za unutarnju plovidbu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske i predsjednica Savske komisije, Duška Kunštek, također je istaknula da će ova regionalna radionica postaviti čvrste temelje za provođenje budućih stožernih simulacija koje će se održati tijekom 2022. godine, kao i za postupanje i suradnju nadležnih institucija u kriznim situacijama.

„Republika Hrvatska i njezine institucije teže suradnji i koordiniranom djelovanju sa zemljama Savskog bazena. Rijeka Sava izrazito je problematična te za institucije predstavlja mnoge izazove koji će se kroz aktivnosti WACOM projekta uspješno definirati, te će se razviti protokoli za postupanje u kriznim situacijama koji će naše živote učiniti sigurnijima“, naglasila je Duška Kunštek.

WACOM projekt sufinanciran je od strane Programa transnacionalne suradnje - Interreg Dunav i uključuje ključne partnere iz četiri zemlje u slivu rijeke Save: Sloveniju, Hrvastku, Bosnu i Hercegovinu i Srbiju.

Više informacija o WACOM projektu dostupno je na www.interreg-danube.eu/approved-projects/wacom