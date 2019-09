Bijesni farmeri napali veganku: 'Kriva si za smrt 100 zečeva!'

Britanska veganska aktivistica 'Mythical Mia' optužena je za smrt više od 90 zečeva koje je pokušala spasiti s farme u Španjolskoj.

Njena 'spasilačka misija' kod Barcelone pretvorila se u katastrofu jer su neke od 'spašenih' životinja bile majke koje su tek okotile mlade pa su oni ostali bez hrane.

Farmeri su zato stotinjak zečeva morali eutanazirati. Još je pet skotnih zečica uginulo, a mnoge su još zbog stresa izgubile mladunce koje su nosile, piše The Sun.

Mia tvrdi da su farmeri nju i njene pomagač lovili sat vremena pa čak i pucali razbivši joj pritom staklo na automobilu.

Vegan activist ‘covered in blood’ after being attacked by angry farmers Being a vegan activist is apparently tough and dangerous work. Video posted on Instagram shows a woman — who goes by the name “Mythical Mia” — claiming to be “covered in bloo... https://t.co/IZwFm5zSYR #USRC pic.twitter.com/owGHUZQ3kT