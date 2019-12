A nije imala šanse: Curica je pobijedila agresivan tumor

Gena i Scott su se molili da se dogodi čudo. I dogodilo se uoči Božića 2018. godine. Njihovoj kćeri Roxli Doss liječnici su u lipnju te godine dijagnosticirali difuzni intrinzični pontinski gliom (DIPG), rijetku vrstu tumora mozga koji pogađa djecu, piše Fox News. Tumor je vrlo agresivan, a stopa preživljavanja je jako mala. Tumor liječnici nisu mogli operirati. Roxli je imala 11 godina kada je dobila jake glavobolje i ostala je bez vida nekoliko tjedana. Liječnici su počeli zračenje.

When 11-year-old Roxli Doss was diagnosed with a rate, inoperable brain tumor, she faced it with courage. But just over two months after being diagnosed, the tumor disappeared. CBS News medical contributor Dr. Tara Narula explains.