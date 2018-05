A nije u zatvoru: Djevojka (19) rodila bebu, ubila je i zakopala?

Dok čeka podizanje optužnice zbog sumnje da je svoju tek rođenu kćer zakopala u dvorištu, 19-godišnja navijačica iz Ohija slobodno šeta po gradu, što je razbjesnilo njezine sugrađane.

Sudac je odlučio da Brooke 'Skylar' Richardson do odluke o podizanju tužbe ostane u kućnom pritvoru, s time da je trajanje pritvora određeno na period od 21. sat do 7 sati ujutro, a u međuvremenu, Richardson može izlaziti s ogrlicom koja će pratiti njezino kretanje preko GPS-a.

Šokirani sugrađani

Takva odluka suda, s obzirom na teški zločin koji joj se stavlja na teret, šokirala je njezine sumještane. Susjeda koja je Richardsonovu vidjela samo dva dana nakon sučeve odluke u postu na Facebooku je napisala:

- Moj suprug i ja vidjeli smo tinejdžericu iz Carlislea koja je ubila i zakopala vlastitu bebu. Sjedila je u restoranu u kojem smo jeli i razgovarala na svoj iPhone. Kako je moguće da netko tko čeka suđenje zbog teškog ubojstva nije u zatvoru? - napisala je.

Druga žena ju je vidjela nekoliko dana kasnije u McDonald'su, a viđena je i kako se igra sa psom ispred svoje kuće.

Odluka o kućnom pritvoru donesena je nakon što su odvjetnici optužene zatražili da se svjedočenje ginekološkog tima isključi iz sudskog postupka, pozivajući se na institut liječničke tajne i prava na privatnost podataka o pacijentu. Tužiteljstvo smatra da se institut liječničke tajne ne može primjenjivati u ovom slučaju, no sudac nije uvažio argumente tužitelja pa je suđenje odgođeno zbog nedostatka ključnih dokaza.

Liječnik Richardsonove obavijestio je lokalne vlasti nakon što je tinejdžerica došla na pregled nekoliko tjedana prije poroda. Ubrzo su pronađeni posmrtni ostaci djeteta. Brooke Richardson je već iznijela puni termin, a bebu je porodila u svojoj kupaonici, nekoliko dana nakon maturalne zabave, piše Daily Mail.

'Što će reći susjedi?'

Lokalni državni tužitelj David Fornshell je kazao da je Skylar bila zabrinuta kako će susjedstvo reagirati na njezinu trudnoću van braka. Njezina obitelj navodno nije znala da im je kćer trudna, piše New York Post. Vjeruje se da je beba rođena negdje između 38 i 40 tjedna trudnoće i da je bila živa svega nekoliko sati.

- Skylar i njezina obitelj, osobito njezina majka, prilično su opsjednuti time što će drugi misliti o njima, što će reći susjedi - izjavio je tužitelj u ranoj fazi postupka.

Brooke Skylar Richardson back in Warren County court for a hearing. Charged in death of her baby. @journalnews @LPackJN @whiotv pic.twitter.com/OQg8eTCdnM — Greg Lynch (@glynch) September 6, 2017

- Ovdje imate situaciju, znate, ona je je slatka školarka, nedavno je maturirala, navijačica za školsku sportsku momčad i njezin je odvjetnik predstavlja kao dobru djevojku, kao što ste već čuli u uvodnom dijelu. I mislim da je upravo to percepcija koju Skylar i njezina majka žele održavati - zaključio je tužitelj.

Pokušaj da od tragedije naprave senzaciju?

Prema izlaganju tužiteljstva, navijačica opsjednuta dojmom koji ostavlja u javnosti ubila je svoju bebu, zapalila je i posmrtne ostatke zakopala u dvorište kuće. No nema dokaza da je dijete zapaljeno, a obrana optužene inzistira na tome da je beba rođena kao mrtvorođenče. Obrana je napala tužitelje da od slučaja pokušavaju napraviti senzaciju. No sve to i dalje ne objašnjava zašto njezini odvjetnici ne žele sudu predočiti iskaz liječnika.

- Ono što je počelo kao tragičan slučaj u kojem je 18-godišnja srednjoškolka, uplašena i ožalošćena zbog poroda mrtvorođene kćeri nazvane Annabelle, rekla doktoru kako je rodila mrtvo dijete i zakopala ga u dvorištu, pretvoreno je u nešto mračno i groteskno - ustvrdila je obrana.