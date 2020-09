Abrahamov sporazum značajna je vizija mira i prosperiteta za Izrael i arapski svijet

<p>Uspostavljanje punopravnih diplomatskih odnosa između Izraela, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Kraljevine Bahrein prijelomni je trenutak za Bliski istok. Iako se često smatra da je ovo područje svijeta pomalo disfunkcionalna obitelj, Abrahamov sporazum predstavlja svjesnu odluku da umjesto toga funkcioniraju. To je povijesni događaj koji označava novi početak za regiju, a osim mira donijet će i prosperitet koji će se odmah osjetiti u svim državama regije Bliskog istoka.</p><p>Sporazum predstavlja alternativni korak i pomak paradigme za regiju. Omogućio je revolucionarnu priliku za ostale arapske nacije da uspostave formalne veze s Državom Izrael, koncept koji se prethodno smatrao nezamislivim i nemogućim. Sporazum pruža jasnu alternativu onim radikalnim silama koje se protive miru i radije odabiru sukob kao put do pobjede nego rješavanje sukoba mirnim putem i uživanje u pogodnostima koje suradnja može pružiti. Štoviše, sporazum u stvarnosti jača moć umjerenosti pred ekstremizmom koji Iran i njegovi zagovornici siju širom regije.</p><p>Sporazum je važna faza u okončanju sukoba na Bliskom istoku. Vjerujemo da će takav sporazum učinkovito služiti zaštiti država od katastrofe koju nosi ekstremizam, a za koju je jedini lijek mir.</p><p>Ovaj značajni sporazum, što je najvažnije, nije na štetu Palestinaca, već im pruža jedinstvenu priliku da se vrate izravnim pregovorima s Izraelom. Izrael je spreman to učiniti te će za pregovarački stol sjesti s principima mirovne inicijative američke administracije. Mirovni sporazum pruža praktičnu i realističnu osnovu na kojoj dvije strane mogu započeti pregovore, a s obzirom na Abrahamov sporazum, postizanje trajnog mira između Izraela i Palestinaca sada se čini izglednijim.</p><p>U konačnici, Abrahamov sporazum predstavlja usklađivanje vrijednosti. Izrael, UAE i Bahrein suočeni su sa zajedničkim izazovima klimatskih promjena, smanjenja resursa i, onime što je trenutno najvažnije, pandemijom koronavirusa. Tako su primjerice UAE-ov APEX National Investment i izraelski TeraGroup već potpisali ugovor o zajedničkom istraživanju i razvoju uređaja koji će brže i točnije dijagnosticirati zarazu koronavirusom. Izrael i UAE su se također obvezali da će zajedno raditi medicinska i farmaceutska istraživanja, s naglaskom na suradnju u razvijanju tretmana i ispitivanja cjepiva za COVID-19. To je samo jedan od mnogobrojnih primjera koji pokazuje kako nam suradnja može pomoći. Neophodno je da se usredotočimo na sporazum, a ne na nesporazum, i kombiniramo naše mogućnosti za dobrobit naših građana. Upravo to je ovaj sporazum postigao. Abrahamov sporazum trebao bi biti jasan primjer ostalim nacijama u regiji koji pokazuje ogromne prednosti koje mogu proizaći iz sklapanja mira s Izraelom.</p><p>Vjerujem da će svi u Hrvatskoj koji su svjedočili ovom povijesnom trenutku i potpisivanju prepoznati i cijeniti značaj ovog posebnog trenutka i da će svoju potporu javno iskazati.</p><p>Ovoga tjedna Židovi diljem svijeta dočekuju novu židovsku godinu. Nema boljeg načina za započeti Novu godinu od potpisivanja dva mirovna sporazuma s dvije arapske države. Neprijatelji prošlosti postat će prijatelji budućnosti.</p><p>Peace. Shalom. Salam. Mir.</p>