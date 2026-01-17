Obavijesti

U KRITIČNOM JE STANJU

Adam Kadirov, sin čečenskog vođe doživio tešku nesreću

Piše Antonela Šaponja,
Adam Kadirov, sin čečenskog vođe doživio tešku nesreću
Foto: Kadyrov

Prema informacijama koje su objavili neovisni mediji i oporbeni kanali, Kadirov mlađi je nakon nesreće bio bez svijesti te je hitno prebačen u Moskvu na liječenje

Adam Kadirov, osamnaestogodišnji sin i izgledni nasljednik moćnog čečenskog vođe Ramzana Kadirova, u kritičnom je stanju nakon teške prometne nesreće koja se dogodila u Groznom. Prema informacijama koje su objavili neovisni mediji i oporbeni kanali, Kadirov mlađi je nakon nesreće bio bez svijesti te je hitno prebačen u Moskvu na liječenje.

Putin posjetio Čečeniju 01:43
Putin posjetio Čečeniju | Video: 24sata/reuters

Jurio u koloni pa izgubio kontrolu

Do nesreće je došlo u petak kada se kolona vozila u kojoj se nalazio mladi Kadirov kretala velikom brzinom ulicama čečenske prijestolnice. Izvori s terena navode da je Adam osobno upravljao prvim vozilom u konvoju te da je u jednom trenutku "izgubio kontrolu pri velikoj brzini" i udario u prepreku, što je izazvalo lančani sudar nekoliko automobila iz njegove pratnje.

POGORŠALO MU SE Ukrajinci tvrde: Kadirov je u teškom stanju, navodno već traže njegovog nasljednika...
Ukrajinci tvrde: Kadirov je u teškom stanju, navodno već traže njegovog nasljednika...

Odmah nakon sudara, snage sigurnosti blokirale su šire područje oko mjesta nesreće, kao i prilaze Republičkoj bolnici u Groznom, kamo je Kadirov prvotno prevezen.

Adam Kadyrov
Foto: Kadyrov

​- Ceste prema bolnici su zatvorene jer su dovezli Adama. Na intenzivnoj je njezi i u nesvijesti - rekao je jedan od izvora za Radio Slobodna Europa. Pojavile su se i nepotvrđene informacije da je u sudaru ozlijeđeno više osoba, uključujući i Adamove tjelohranitelje, no sav fokus bio je na zbrinjavanju sina čečenskog čelnika.

Hitno prebačen u Moskvu

Zbog težine ozljeda, donesena je odluka o hitnom zračnom transportu u Moskvu. Ubrzo nakon nesreće, iz Groznog je poletio specijalni zrakoplov An-148, poznat kao "leteća bolnica" ruskog Ministarstva za izvanredne situacije, kojim je Kadirov prebačen u elitnu bolnicu Botkin u glavnom gradu Rusije.

Adam Kadyrov, 15, awarded Hero of Chechnya. Adam Kadyrov, 15, awarded Hero of Chechnya. Pictured: Ramzan Kadyrov (left), his son Adam Kadyrov (right)
Foto: Not supplied

Čečenske i ruske vlasti o ovom se slučaju nisu službeno oglasile, a sve informacije dolaze iz izvora bliskih oporbenom pokretu NIYSO i neovisnim medijima koji prate situaciju u jednoj od najzatvorenijih ruskih regija.

Očev nasljednik i Putinov miljenik

Do nesreće je došlo u vrijeme sve glasnijih nagađanja o teškom zdravstvenom stanju njegovog oca, Ramzana Kadirova, koji navodno boluje od nekroze gušterače. Upravo je Adam posljednjih godina sustavno promoviran kao njegov nasljednik.

Vladimir Putin gave his personal blessing to the wedding of Adam Kadyrov, 17, amid speculation he could take over from his ‘ailing and terminally ill’ father Ramzan Kadyrov, 48, as dictator of Chechnya.
Foto: Not supplied

Javnosti je postao poznat 2023. godine, kada je njegov otac s ponosom objavio snimku na kojoj tada petnaestogodišnji Adam brutalno tuče zatvorenika optuženog za spaljivanje Kurana. Nakon toga, odlikovan je najvišim regionalnim počastima, uključujući i titulu Heroja Čečenske Republike, te je imenovan na niz visokih funkcija. Unatoč svojoj dobi, Adam nadzire nekoliko ministarstava, vodi elitno Sveučilište ruskih specijalnih snaga "Vladimir Putin" i na čelu je očeve osobne sigurnosne službe.

storyeditor/2024-05-27/profimedia-0863557350.jpg
Foto: Profimedia/ilustracija

Prošle godine se oženio sa sedamnaest godina, a vjenčanje je proslavio pucajući iz zlatnog pištolja. Sam Vladimir Putin osobno je čestitao na vjenčanju, što dodatno potvrđuje poseban status koji obitelj Kadirov uživa u Kremlju. Nesreća njegovog sina stoga otvara nova pitanja o budućnosti i stabilnosti vlasti u Čečeniji.

