<p>Mi znamo koliko vrijedimo, mi znamo koliko vrijedi naš predsjednik <strong>Andrej Plenković</strong> koji ima jednu domoljubnu, državotvornu notu u sebi, koji ima jedan europski iskorak, europsku notu… To je naš vođa, naš državnik… A nemojte zaboraviti da je HDZ u srcima svih Hrvata. Svih Hrvata u Hrvatskoj i svih Hrvata u iseljeništvu. </p><p>- Oni znaju što je HDZ napravio, oni znaju da je HDZ stranka koja je stvorila hrvatsku državu i oni znaju da je stranka HDZ koja nikad neće iznevjeriti državu i hrvatski narod i koja će uvijek biti s malom čovjekom, s intelektualcem… Da je to stranka koja jednostavno kuca za Hrvatsku - rekao je.</p><p>Tako je o šefu HDZ-a lani za <strong>N1 </strong>pričao <strong>Stjepan Adanić</strong>, član uprave Janafa kojeg su danas izabrali za vršitelja dužnosti predsjednika uprave Janafa umjesto uhićenog Dragana Kovačevića.</p><p>Adanić je lani razgovarao za N1 povodom europskih izbora, pa je na pitanje jesu li on i neki kandidati na listama ukras rekao da onaj prvi na listi vuče, a oni koji su zadnji guraju.</p><p>- Prema tome, to je jedan sinergijski tim i tako nastupamo - rekao je.</p><p>- Ovo nisu ljudi koji su slučajno došli na ovu listu. To su ljudi koji imaju i svoju prošlost i svoju sadašnjost i svoju budućnost. Ovi mladi ljudi, oni imaju više budućnosti nego što, recimo, imam ja - rekao je nakon konstatacije da bi HDZ dobio pet mandata bez obzira tko je na listi, što je njemu bilo provokativno.</p>