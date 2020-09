Stjepan Adanić na čelu Janafa umjesto uhićenog Kovačevića

U predstojećem razdoblju vršitelj dužnosti predsjednik uprave bit će postojeći član uprave gospodin Stjepan Adanić i to do zaključenja natječaja za izbor predsjednika uprave, potvrdio je Tomislav Ćorić

<p><strong>Stjepan Adanić </strong>bit će novi vršitelj dužnosti predsjednika uprave Janafa.</p><p>Potvrdio je to ministar gospodarstva <strong>Tomislav Ćorić</strong> nakon sjednice Vlade. </p><p>Na zatvorenom dijelu sjednice Vlade pored drugih imenovanja bilo je razrješenje Dragana Kovačevića, rekao je i dodao da će u predstojećem razdoblju vršitelj dužnosti predsjednik uprave biti postojeći član uprave gospodin Stjepan Adanić i to do zaključenja natječaja za izbor predsjednika uprave.</p>