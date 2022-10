Ademi napustio HGZ: Duboko su me uvrijedili, ponizili i postupili kao da sam četnički general

Dodjela priznanja umirovljenom generalu HV-a Rahimu Ademiju za najbolju knjigu "Samo istina", tog 5. listopada nije održana u prostorijama Hrvatskog generalskog zbora u Zagrebu, kako je unaprijed najavljeno u medijima, već u knjižnici Bogdana Ogrizovića, piše Večernji list.

Riječ je obratu koji se dogodio uoči dodjele, nakon sastanka održanog u toj udruzi koja okuplja visoke časnike iz Domovinskog rata, kada nakon glasanja taj prijedlog ustupanja prostorije HGZ-a nije prihvaćen te je general Ademi bio prisiljen pronaći novu lokaciju za dodjelu priznanja Udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata '91. koja je Ademijevu knjigu, objavljenu u izdanju Večernjeg lista, proglasio za najbolju na temu Domovinskog rata u konkurenciji 16 naslova.

- Ovakvom odlukom su me duboko uvrijedili, ponizili i postupili kao da sam četnički general - rekao je Ademi.

Predsjednik HGZ-a Marinko Krešić ostao je iznenađen informacijom o ostavci generala Ademija.

- Članovi Upravnog odbora koji su glasali o ustupanju prostorija nisu bili protiv Ademija nego protiv osobe koja je osuđena na tri godine zbog silovanja maloljetnice, a riječ je o Mladenu Pavkoviću, predsjedniku te udruge koja dodjeljuje nagradu. Rojs i ja glasali smo "za", devet članova Odbora glasalo je protiv, dok su petorica bili suzdržani. Dakle, glasalo se protiv Pavkovića, a ne protiv Ademija jer članovi nisu željeli da takav čovjek dolazi u naše prostorije niti ćemo mu to ikada dopustiti. Da je netko drugi dodjeljivao nagradu, ne bi je odbili. I to je pravi razlog: ni sadržaj knjige ni dodjela nagrade nego tko ju dodjeljuje. Istina, knjiga je jednim dijelom napravila podjelu među braniteljima, u što ne ulazim jer to nije stvarni razlog odbijenice, uostalom, osobno sam bio na tri Ademijeve promocije, zašto bih ja bio protiv – kazao je general Krešić, dodajući kako dodjeli nagrade na drugoj lokaciji nije nazočio zbog zaraze koronom u obitelji.

Najčitaniji članci