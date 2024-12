AfD želi izlazak Njemačke iz NATO-a: Rusija je dobila ovaj rat

"Do sada je Europa bila prisiljena interese SAD-a sprovoditi u djelo. Mi to oštro odbacujemo", rekao je Chrupalla u razgovoru za nedjeljno izdanje dnevnika Die Welt. On je rekao kako jedan obrambeni savez mora prihvatiti i poštivati interese svih europskih zemalja "uključujući i interese Rusije".

"Ako NATO to nije u stanju ostvariti, onda Njemačka mora razmisliti koliko još ima koristi od tog saveza", naglasio je.

On je kazao kako je, s obzirom na stanje ne bojišnici, pogrešno pomagati Ukrajinu.

"Rusija je dobila ovaj rat. Realnost je sustigla one koji tvrde da mogu Ukrajini pomoći da pobijedi u ratu. Njemačka vlada mora konačno doći do točke na kojoj želi zaustaviti ovaj rat", rekao je dopredsjednik AfD-a.

Chrupalla je najavio da će na na stranačkoj konvenciji u siječnju AfD raspravljati o sigurnosnoj strategiji Njemačke koja će bitu u središtu pozornosti toliko dugo dok se ne formira "neovisni i učinkovit europski vojni savez".

AfD-u se predbacuje bliskost službenim stavovima Moskve, a ta je stranka jedan od najgorljivijih kritičara Njemačke pomoći Ukrajini.

Velik dio birača na području Istočne Njemačke, gdje AfD ima najviše podrške, gleda izuzetno kritično na pomoć Ukrajini i konfrontaciju s Rusijom.