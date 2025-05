DOZNAJEMO! Slavonca su skoro ubili zbog Dinama. Obojica su završila u istražnom zatvoru!

Dvojica muškaraca koja su brutalno pretukla Slavonca u Vodicama završila su u istražnom zatvoru, doznaju 24sata. Kako su nam potvrdili sa šibenskog Županijskog suda obojici napada istražni zatvor određen je zbog opasnosti utjecaja na svjedoke.

Podsjetimo, policija je ranije objavila kako je dovršila kriminalističko istraživanje nad dvojicom muškaraca zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela osobito teška tjelesna ozljeda na štetu 47-godišnjaka.

- Sumnjiče se da su u subotu, 3. svibnja oko 18 sati u Vodicama u Ulici Obala Juričev Ive Cote, počinili kazneno djelo osobito teška tjelesna ozljeda na način da su nakon kraćeg verbalnog sukoba, ispred ugostiteljskog objekta tjelesno napali oštećenog 47-godišnjaka zadavši mu više udaraca rukama u predjelu tijela i glave i na taj ga način teško ozlijedili - objavila je policija.

Dodali su kako je 47-godišnjak vozilom hitne prebačen u Opću bolnicu u Šibeniku gdje su mu konstatirane teške tjelesne ozljede opasne po život.

Također, kako nam je svjedokinja ispričala sve se događalo za vrijeme derbija između Hajduka i Dinama.

- Sve je počelo navijanjem kafiću u samom centru Vodica. Bilo je tu i galame, a kako su svi pratili utakmicu Hajduk - Dinamo, lokalni su zamolili gosta iz Slavonije da ne provocira no on nije htio stati. Dugo je to trajalo, te su nakon nekog vremena odlučili svi troje navijačke nesuglasice riješiti ispred ugostiteljskog objekta jer se drugi gosti nisu slagali s galamom. Cijelu tučnjavu sam vidjela, i bio je jedan jak udarac u glavu, a potom je Slavonac lupio glavom u beton i ostao bez svijesti - rekla nam je ranije Vodičanka koja je u šoku od viđenog.