Afrički zrak donosi nam paklene vrućine, evo kad ćemo se 'pržiti'

Nakon nekoliko dana nestabilnog vremena popraćenog kišom, grmljavinskim nevremenom i tučom, vraćaju nam se ljetne vrućine. Vrhunac novog toplinskog vala s temperaturama do 38 °C u našim krajevima bit će krajem idućeg tjedna, prognozira meteorolog N1 Bojan Lipovšćak.

- Pod utjecajem visokog tlaka stacionarne anticiklone nad Sredozemnim morem i južnom Europom prevladava vedro stabilno i suho vrijem. Ciklonalni poremećaji s Atlantika premještaju se nad sjevernom i sredenjom Europom sjevernije od Alpa. Nad zapadno Sredozemlje i Pirinejski poluotok jugozapadni vjetrovi donose topao zrak sa sjeverozapada Afrike koji će se idućih tjedan dana premještati preko Sredozemlja prema istoku - objasnio je meteorolog.

U petak se očekuje pretežno sunčano, poslijepodne vrlo toplo, ponegdje i vruće vrijeme. Kako prognozira Državni hidrometeorološki zavod, puhat će većinom slab vjetar na kopnu, a popodne ponegdje do umjeren južni i jugoistočni. Uz obalu ujutro burin, zatim umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura bit će između 27 i 32 °C.

Već od subote se očekuje porast temperature. Stiže novi toplinski val krajem ovog i početkom novog tjedna. Bit će pretežno sunčano, na Jadranu i vedro te vruće. Puhat će slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, na istoku te Jadranu i jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka bit će od 12 do 17, na Jadranu između 19 i 23 °C. Najviša dnevna iznosit će uglavnom od 28 do 32 °C.

U nedjelju i ponedjeljak u unutrašnjosti, uz jači dnevni razvoj oblaka, poslijepodne su mogući lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom, ponajprije u gorju i na sjeverozapadu zemlje. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, u ponedjeljak sjeveroistočni. Na Jadranu povremeno umjeren jugozapadnjak, jugoistočnjak te sjeverozapadnjak.

