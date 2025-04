Agent kojem je Mamić dužan više od 300.000 eura: 'Moje je naknade trebao platiti Dinamo'

Svjedok Damir Jozić, nogometni menadžer, koji je na proteklom sudskom ročištu protiv Zdravka i Zorana Mamića te Damira Vrbanovića davao svoj opsežan iskaz do kraja radnog vremena Županijskog suda u Osijeku, nastavio je svjedočiti i danas odgovarajući na upite USKOK-a i obrane. Njegov je iskaz ocjenjen kao bitan za tužiteljstvo obzirom da je upoznat s okolnostima skupih transfera pojedinih igrača iz Dinama u inozemne klubove.

Obzirom da je Jozić svojevremeno surađivao sa Zdravkom Mamićem u njegovoj Mamić sport agenciji i bio njegov blizak prijatelj, tužitelj USKOK-a pitao ga je o radu te sportske agencije.

- U njoj je radio i Nikky Artur Vuksan koji je kontaktirao direktno sa Zdravkom Mamićem i obavljao za njega razne poslove. U agenciji je radila i Amra Peternel koja je bila tajnica. Povremeno je u agenciju dolazila i Vesna Jurajić koja je bila zadužena za računovodstvo, ali nije bila zaposlenik agencije. Ne znam što se događalo s ugovorima igrača koji su ga imali potpisanog s agencijom nakon što je ona ugašena. Agencija je imala obvezu isplate stipendije od 200 eura mjesečno igračima koji su imali potpisani ugovor. Po potrebi se igračima osigurao stan, nekada ih je bilo više u jednom stanu, i agencija je osiguravala prehranu za njih. Eduardu je plaćano učenje hrvatskog jezika. Neki su igrači imali poseban status u agenciji i s njima je Zdravko Mamić ugovarao posebne uvijete, a koji su to uvijeti, znao je samo on. Agencija je imala angažiranog kondicijskog trenera Gomeza koji je radio s igračima. Također je vodila računa i o zdravstvenom stanju igrača pa je Mamić jednom financirao i operaciju Boška Balabana u Njemačkoj. Kada je Mamić otišao u Dinamo, i drugi su djelatnici agencije otišli tamo. Samo je Mario Mamić ostao u agenciji jer je postao direktor. Zdravko je povremeno dolazio i kontrolirao što se događa. Kada je Mario postao šef agencije on je, na neki način, preuzeo ulogu Zdravka Mamića prema igračima koji su imali ugovor s agencijom i postao je njihov agent - ispričao je na sudu Jozić.

Na pitanje USKOK-a od kada poznaje Sandra Stipančića i kako, Jozić je rekao da ga je upoznao 2000. godine. Po zahtjevu Zdravka ili Marija Mamića proslijedio mu je, svojevremeno, neki zahtjev o ostvaranju tvrtke. Mamić mu je rekao da Stipančiću preda i neki svoj osobni dokument, pa je dao putovnicu. Na pitanje da li mu je poznata agencija RealSport Management, odgovorio je da nije, nakon čega mu je tužitelj USKOK-a rekao da je bio ovlaštenik te tvrtke.

- Sada kada mi to kažete mogu reći da nisam znao da sam bio ovlaštenik za tu tvrtku niti sam ikada poslovao preko nje. Sjećam se da me je jednom kontaktirala neka banka iz Engleske. Nisam znao o čemu se radi pa sam o tome obavijestio Zdravka. Kada mi je Zdravko rekao od Stipančiča zatražim otvaranje tvrtke nisam shvaćao za što mu to treba - rekao je Jozić dodajući kako mu je Stipančić sredio i radnu dozvolu za rad u Češkoj. Rekao je i kako nije imao saznanja o tome da li je nekakav novac isplaćivan na račun te tvrtke.

Prema optužnici USKOK-a na račun tvrtke RealSport Management isplaćeno je 2,2 milijuna eura na temelju transfera Luke Modrića. Naknadno je utvrđeno da u vrijeme događanja tog transfera tvrtka RealSport management nije ni bila registrirana. Registrirana je tek dva mjeseca kasnije. Na račun te tvrtke isplaćeno je i 295 tisuća eura nakon transfera Nikole Pokrivača, iako je utvrđeno da ta tvrtka nije odradila nikakav posao u navedenim transferima.

- U transferu Nikole Pokrivača zastupao sam i Pokrivača i Monaco. Osobno sam u Dinamo donio ponudu Monaca. Kada sam dogovorio dolazak Nikole Pokrivača iz Varteksa u Dinamo, rekao sam da za taj posao ne tražim naknadu, ali sam zatražio naknadu nakon što Pokrivač ode u inozemstvo. Za to sam tražio 10 posto. Taj novac nisam dobio - rekao je Jozić dodavši kako nije dobio ni dogovoreni novac nakon posredovanja oko transfera Tina Jedvaja u Romu. Novac je uplaćen na agenciju Marija Mamića.

Na upit branitelja Mamića da li je imao sklopljene ugovore o zastupanju s Romom i Totenhamom, Jozić je rekao da nije, nego je njihov poslovni odnos temeljen na poznanstvima, usmenim dogovorima i dobroj suradnji.

- Zdavko Mamić nikada nije osporavao da sam ja zaslužan za transfer Luke Modrića. Dogovoreno je da će moje naknade platiti Dinamo, ali to se nije dogodilo, odnosno isplaćeno mi je tek 100 tisuća umjesto dogovorenih 200 - rekao je dodavši kako nije mogao ispostaviti Totenhamu račun jer je klub mogao platiti samo jednog agenta, a to je tada bio Modrićev agent.

- Ali u istrazi ste 2017. godine rekli upravo suprotno. Da ste ispostavili račun na 200 tisuća eura Totenhamu u ime svoje sportske firme, ali vam je rečeno da to ne može biti isplaćeno. Što je istina? - upitao je odvjetnik Jozića.

- Istina je ovo što sam rekao sada - dodao je iznervirano Jozić rekavši kako se ne može sjetiti svih detalja za koje ga se pita.

Odvjetnici braće Mamić stavili su primjedbu na iskaz svjedoka u cjelosti jer smatraju da ne odgovara onome što je iskazivao u istrazi, a i izbjegava odgovoriti na direktna pitanja pa ga smatraju neistinitim.

Inače, Jozić je ranije rekao da mu je Mamić dužan više od 300.000 eura. Više o tome pročitajte ovdje.