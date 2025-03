Nogometni agent na suđenju u Osijeku: 'Mamić me iskoristio, dužan mi je više od 300.000 €'

Damir Jozić je rekao kako je Mamića upoznao 90-ih godina u Rijeci. Kako je pratio nogomet i znao puno o njemu, Mamić ga je pozvao k sebi u Mamić Sport Agenciju u kojoj je radio od 2000. do 2004. godine. Bio je menadžer agencije, radio skauting, analize, logistiku igrača. Bilo je 40-50 mladih igrača u agenciji. Oni su imali privatne ugovore sa Zdravkom Mamićem ovjerene kod bilježnika. To su bili ugovori po 'špranci' koje je Zdravko sam izradio; imao ih je dva točnije, jedan o zastupanju i jedan o ulaganju u igrača. Za neke igrače ugovori su se korigirali po stavkama. Najčešće bi igrači dobili neku stipendiju 200-300 eura, auto da mogu dolaziti na treninge. Zdravko Mamić je plaćao igrače svojim novcem uplatama na njihove račune. Kada su se igrači malo afirmirali, on je s njima sve dogovarao. Agencija je bila baza za budućnost. Nije bilo puno velikih transfera, izuzev Boška Balabana u Aston Villu.

- Aston Villa je tražila napadača tada i preko poznanika sam stupio u kontakt sa skautom kojega nisam poznavao. Kako je naša reprezentacija igrala u Latviji, on je otišao pogledati Balabana na utakmicu. On je odigrao sjajno i Aston Villa ga je pratila kroz više utakmica, a potom poslala ponudu Dinamu. S njima je pregovarao samo Zdravko jer je imao privatni ugovor s Balabanom. Vjerujem da je agencija dobila nekakav novac za taj transfer - ispričao je Jozić dodajući kako je agencija radila s Dinamom i kada je Mario Mamić došao na njeno čelo, nakon što je Zdravko otišao u Dinamo.

Osijek: Marko Vukelić i Damir Jozić svjedoče na suđenju Mamićima | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

- Sve se radilo kao i prije. Bilo je malo čudno jer se pričalo da je agencija Dinamo, a Dinamo agencija, jer su u Dinamu tada igrali igrači iz agencije, primjerice Luka Modrić. Mi smo kao agencija imali povlašteni status u Dinamu u odnosu na druge - dodao je.

Mamić je raspustio agenciju 2004. godine i Jozić je krenuo svojim putem.

- Nazvala me gospođa Vesna Jurajić da dođem u agenciju. Dođem tamo, a ugovori o raskidu suradnje na stolu. Mogli smo ih samo potpisati. Sve bez najave. Bio sam razočaran time. Zdravko se nije ni pojavio. Nisam imao nekakvu imovinu ni išta, bilo mi je teško tada. Posudio sam novac da mogu funkcionirati 6 mjeseci. Neki igrači koje sam doveo u agenciju ostali su raditi sa mnom pa sam tako počeo. Otvorio sam firmu van Hrvatske i po malo razvijao posao - ispričao je Jozić koji je kasnije realizirao transfere pojedinih igrača koji su odlazili iz Dinama, primjerice Nikole Pokrivača, Luke Modrića, Daniela Pranjića.

- Nikola Pokrivač je bio mladi igrač u Varteksu, svidio mi se, stupio sam u kontakt s njime, upoznao se s roditeljima. Bila je to 2008. godina. Nazvao me Zdravko prvi puta nakon našeg razlaza i raspitivao se o Pokrivaču. Rekao mi je da se sve već dogovorio s direktorom Varteksa. Kako je Nikola htio ići u Dinamo, otišao sam na sastanak s Mamićem i rekao mu da ne tražim proviziju za dolazak Nikole u Dinamo, ali tražim 10 posto od transfera koji bude dobio za njega kada bude prodan u inozemstvo. Ubrzo sam za Pokrivača dobio ponudu iz Monaka od 2,2 milijuna. Dao sam Nikoli ponudu kluba i rekao da s time ode u Dinamo. Dinamo je odbio tu ponudu pa je Monako povećao ponudu na tri milijuna, što je bila vrhunska ponuda. Dva dana prije prijelaznog roka Dinamo je pristao na ponudu. Tražio sam od Zdravka neku potvrdu o posredovanju, ali on je rekao da mi daje svoju riječ. Na potpisivanje ugovora u Monaku bili smo Pokrivač, Zoran Mamić i ja. Dolazim u klub nakon toga očekujući svoju proviziju no, Zdravka nema. Naletim na Vuksana i pitam ga što je s mojom provizijom, ali on ništa ne zna. Nakon par dana mi je rekao da klub ne plaća proviziju za takve transfere. Shvatio sam da će me 'preskočiti'. Tek sam u istrazi USKOK-a saznao da je taj iznos isplaćen nekoj tvrtki za koju nikada nisam čuo. Još sam zamoljen od Vlatke Peras da požurim Monako isplatu Dinamu. Na kraju sam dobio samo naknadu koju mi je isplatio igrač, a trebao sam dobiti 300 tisuća - ispričao je Jozić.

Sudac ga je potom pitao o transferu Luke Modrića u Tottenham.

- Slao sam ponude za svoje igrače raznim skautima pa tako i za Luku. U to vrijeme njega je pratila cijela Europa. Dobio sam informaciju da je New Castle počeo gledati Modrića. Prije toga gledao ga je Damien Comolli, skaut Tottenhama, ali mu se nije svidio. Nakon nekog vremena nazvao me je sportski direktor Tottenhama i rekao da imaju ponudu za Modrića od 20 milijuna. Nazvao sam Dinamo i rekao im za to. Zoran mi je rekao da imaju i ponudu od Newcastlea na 18 milijuna. Dogovorili smo sastanak. Savjetovao sam Leviju da odmah odvede Modrića na potpisivanje ugovora ako ga želi u klubu. Ponuda mu je bila visoka, ali sam mu rekao da ga uzme jer će na njemu puno zaraditi. Na kraju su i zaradili, 59 milijuna čak. Znao sam Luku jako dobro, bio je dijete sjajnog karaktera, nogometaš kakvog nećemo više imati. Upoznao sam Levija s Modrićem. Bio je iznenađen njegovom visinom, čak je sumnjao u njegovu kvalitetu jer tada niski igrači nisu bili na cijeni. Za transfer Modrića tražio sam za sebe naknadu od 200 tisuća eura, na što je Levi pristao, no ispostavilo se da Tottenham ne može platiti dva agenta. Tu je Zdravko rekao da će mi Dinamo platiti taj novac. Tu je i prestao moj posao. Nisam išao na potpisivanje ugovora u Englesku. Iako se Dinamo obvezao isplatiti i mene, to se nije dogodilo. Meni nitko ništa nije platio. Godinu dana nakon transfera srećem Zdravka i ja ga pitam što je s mojim novcem. Ispostavio sam im račun na 200 tisuća. On je bio ljut na mene što sam ga uopće pitao za to. Rekao je 'Mario će to platiti'. Nakon pola godine platili su mi oko 100 tisuća i to je bilo to. Ostalih 100 nisam nikada vidio - ispričao je Jozić dodavši kako je transfer Modrića u konačnici iznosio 21,5 milijuna eura.

Osijek: Marko Vukelić i Damir Jozić svjedoče na suđenju Mamićima | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Ispričao je i da je Modrić došao u Mamićevu agenciju po preporuci prijatelja Zdravka Mamića, trenera iz Zadra. Luka je tada imao 14 godina. Imao je ugovor s Mamićem koji nije bio ni po čemu drugačiji od drugih. Imao je status kao svi drugi igrači i nije bio prioritet agencije.

Prema optužnici USKOK-a na račun Mamićeve tvrtke Real Sport Management, na temelju transfera Modrića u Tottenham, isplaćeno je 2,2 milijuna eura, iako je utvrđeno da u vrijeme Modrićevog transfera, ta tvrtka nije ni bila registrirana. Registrirana je dva mjeseca kasnije. Na račun te tvrtke isplaćeno je i 295 tisuća eura nakon transfera Nikole Pokrivača iako je utvrđeno da ta tvrtka nije odradila nikakav posao u navedenim transferima.

- Radio sam i transfere Andrea Mijatovića i Danijela Pranjića koji su otišli iz Dinama, ali su to bili mali transferi. Dinamo je tada imao slabe rezultate i klub je bio sretan da igrači odu iz Dinama. Za te transfere nisam dobio nikakvu naknadu - rekao je Jozić dodajući kako je i danas licencirani nogometni agent. Prisjetio se i da Zdravko Mamić nije imao FIFA licencu, kao ni Mario Mamić.

Rekao je kako je on doveo Jerka Leku i Nikolu Pokrivača nazad u Dinamo kada su im isticali ugovori. Zdravko je rekao da ih želi kao slobodne igrače, da ne mora za njih ništa platiti.

- Za te usluge sam se naplatio sa po 50 tisuća eura za svakog, ali opet uz natezanje i otezanja. Mario Mamić mi je poslao ime tvrtke na koju da ispostavim račun - rekao je.

Ispričao je i sve što znao o transferu Tina Jedvaja u Romu.

- Ja sam preko poznanstava dogovorio sastanak Tina, njegovih roditelja i Rome. Sve je dogovoreno, no Dinamo nije reagirao. Zoran i Zdravko su tražili od Tinovih roditelja da ih zastupa Mario Mamić ukoliko žele da se transfer u Romu realizira i oni su na to pristali iako sam ja bio Tinov agent. Jedvaj je potpisao transfer. Roma je platila posredovanje Mariju Mamiću rekavši meni kako ne mogu platiti dva posrednika. Mario je platio 250 tisuća eura mom partneru Gabrijelu, a meni je dopalo 100 tisuća - rekao je Jozić.

Obzirom da je svjedok bitan, a kraj vremena rada suda je došao, rasprava je zaključena, a svjedok će biti ponovo pozvan.