Agonija dvije obitelji: ‘Odštetu za muža čekam već 12 godina’

Radnici križevačke tvrtke ITS d.o.o. Ivan Bukvić i Dejan Kostadinović poginuli su na gradilištima - Ivan 2003., a Dejan 2006. godine.

Oštećene obitelji podnijele su tužbe Trgovačkim sudovima protiv vlasnika i direktora te tvrtke Branka Radivojčevića, smatrajući da je on prebacivanjem imovine ITS-a na drugu tvrtku u njegovom vlasništvu spriječio isplatu odštete. Varaždinski je sud prije tri godine presudio da Radivojčević obitelji Kostadinović mora platiti pola milijuna kuna, a prije desetak dana i bjelovarski Trgovački sud donio je nepravomoćnu presudu kojom Radivojčević mora i obitelji Bukvić osobno isplatiti 800.000 kuna. No članovi obitelji misle kako je novac jako daleko i da će ga teško uspjeti naplatiti.

- Mislim da će kao i dosad pokušavati kupiti vrijeme. Čak se i u ranijim postupcima pozivao na zastaru te tražio i revizije od Vrhovnog suda, jer mu presude nisu bile po volji. No Vrhovni sud je odbacio zahtjeve za izvanrednim pravnim lijekovima - govore nam članovi obitelji Kostadinović i Bukvić, iscrpljeni dugogodišnjim natezanjem i parničenjem.

Dejan Kostadinović iz Carevdara poginuo je 2006. godine na gradilištu KTC u vojvođanskom Apatinu. Imao je 30 godina. Njegova supruga Anica tad je bila nezaposlena i na porodiljnom dopustu s četiri mjeseca starom bebom. Starija kći tad je kretala u prvi razred osnovne škole. Dejanov otac Đuro umro je prije šest godina ne dočekavši odštetu za tragično stradalog sina.

Ivan Bukvić poginuo je 29. ožujka 2003. godine u Zagrebu na radilištu ALCA, gdje je ITS izvodio radove. Iako su u to vrijeme obitelji Bukvić živjeli u susjedstvu vlasnika tvrtke Radivojčevića, Anka Bukvić tvrdi da ju nikad nije posjetio nakon pogibije supruga. Ostala je sama s troje djece, od kojih je najmlađi sin išao u peti razred osnovne.

- Upravo mi ta bešćutnost susjeda Radivojčevića najteže pada, jer se ponašao kao da me ne poznaje - priznaje Anka. Slično govori i Anica Kostadinović. Obje žene tvrde kako su bile spremne sve riješiti dogovorom, no vlasnik tvrtke nije pokazao nikakav interes te su pravdu potražile na sudu. Obitelj Bukvić je protiv Radivojčevića pokrenula i kazneni postupak koji je rezultirao pravomoćnom presudom 2014. godine. Zbog stradavanja Ivana Bukvića osuđen je na zagrebačkom Općinskom sudu na 11 mjeseci zatvora s rokom kušnje od pet godina. Pokušali smo telefonom stupiti u kontakt i s prozvanim Brankom Radivojčevićem, no svaki su nam put rekli da je na putu.