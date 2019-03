Agrokor nije bio želja Vlade, ali je to zapravo izvrsno odrađeno

Vidite li neku spomena vrijednu reformu ove ili prošlih vlada?

Nema ozbiljnih reformi, a naravno da su one nužne i da treba skinuti teret prevelike i nesposobne administracije. To svi znamo. Moramo u trulim i nesposobnim sustavima promijeniti smjer kako bi se vrednovala kvaliteta. Drugim riječima, od 2 do 3 posto najnesposobnijih u administraciji godišnje mora gubiti radno mjesto i time će se otvoriti prostor za one koji će ući sa znanjem i energijom. Ljudi moraju biti svjesni da to nisu doživotna ni nasljedna radna mjesta nego da ovise o kvaliteti rada. Ključni problem je pravosuđe, koje treba bitno racionalizirati i mijenjati. Ako građani nemaju povjerenja u pravnu državu, tu više nema pomoći. Svi znamo da je to duboko korumpiran sustav, ne samo novcem nego i političkim utjecajem. Struka mora jasno i prema kriterijima odrediti koji su oni najgori među njima i oni ne mogu više biti dio sustava. Treba mijenjati i obrazovni sustav. Od svega toga mi do sada imamo samo priču i ništa objektivno nije učinjeno. Mi se krećemo na razini kozmetike, osobito u reformi poreznog sustava, jer stvarna reforma mora prebaciti opterećenje s rada na kapital, što je posebno važno za sjever Hrvatske, koji je najveći izvoznik i temelj prerađivačke industrije.

Ima li garancija da će se do kraja mandata po tom pitanju nešto promijeniti? Jeste li razgovarali s premijerom?

Ne, ne. Nema garancija i pretpostavljam da se neće ništa promijeniti.

Što mislite o Plenkovićevu mandatu?

Agrokor je vrlo dobro odigran iznuđen potez. Ne želim ni pomisliti što bi se desilo da je netko drugi od desnog profila, ili Ivan Vrdoljak, bio na čelu ministarstva. Ako je bilo nekih nezakonitosti u procesu, to treba sankcionirati, ali 50.000 radnih mjesta je spašeno i tvrtke nastavljaju raditi, a ništa nisu platili građani. Agrokor nije bio želja Vlade, ali je to izvrsno odrađeno. Činjenica je da će Agrokor bitno popraviti krvnu sliku gospodarstva. Raščišćavanje Petrokemije je dobro, brodogradnja je nešto što će se sad rješavati i Uljanik će biti test za Vladu. Potencijalno manja bomba koja nam može eksplodirati jest ‘Đuro Đaković’.

Hoće li Andrej Plenković dobiti bitku sa stranačkom desnicom? Čini se da će liste za EU izbore oblikovati po svojoj volji.

Dobit će. No veliko je pitanje ima li sutra, nakon relativne pobjede na izborima, bilo koga s kime može formirati Vladu, jer sam neće sasvim sigurno imati dovoljno mandata. Trebaju nam racionalne jezgre, po mišljenu Reformista regionalne, koje mogu pomoći budućoj Vladi desnog ili lijevog centra.

U Expressu Čačić otkriva koje državne tvrtke mogu biti problem za vladu