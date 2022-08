Akademski gledano, rat ga je donekle traumatizirao. Ljeta je provodio učeći za popravne

Ministar obrane Mario Banožić neće biti na proslavi Oluje u Kninu. Ispričao se. Ima važnija posla - mora se naći sa zapovjednikom garde Minnesote, položiti vijence na Mirogoju, susresti se s braniteljima i ministrom Medvedom, koji neće doći na proslavu jer se mora naći s ministrom Banožićem. No premda neće ići u Knin, Mario Banožić je - kako je rekao - već kao dijete bio u Oluji, što je zbunilo javnost. Što je on to radio u ratu? Je li bio bombaš? Kurir?