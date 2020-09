Akcija protiv Stožera: Danas i sutra klubovi rade od 19 do 24

Želimo poslati poruku kako mi nismo širitelji virusa kao što nas se stigmatizira. U petak je točno 28 dana od zabrane rada, broj oboljelih ne pada, a ministar produžuje mjere, kaže vlasnik disko kluba

<p>Noćni klubovi već danima upozoravaju kako uz ograničenje rada do ponoći, mnogi od njih neće preživjeti i uspjeti zadržati svoje zaposlenike, zato su i organizirali akciju “5 sati naprijed, 25% nazad“.</p><h2>'Mi nismo širitelji virusa'</h2><p>Udruga <strong>Glas poduzetnika</strong> i članovi Inicijative barova i noćnih klubova upozoravaju već danima nadležne institucije kako će, zbog epidemioloških mjera na snazi, doći do potpunog zatvaranja preko 1000 objekata te otpuštanja radnika.</p><p>Iz tog razloga, noćni barovi i klubovi organizirali su akciju “5 sati naprijed, 25% nazad“ tijekom koje će, 11. i 12. rujna, biti otvoreni od 19:00 sati do 24:00.</p><p>Mjera ograničenja rada do ponoći je produljena i najavljeno je kako će se produžiti sve do kraja godine. Zbog toga su se mnogi noćni klubovi odlučili, uz pridržavanje svih epidemioloških mjera, otvoriti ovaj vikend svoja vrata od 19 sati, pet sati prije ponoći.</p><p>- Cilj nam je otvoriti klubove u vremenu u kojem smijemo raditi, za ljude koji nas podržavaju te poslati poruku kako mi nismo širitelji virusa kao što nas se stigmatizira. U petak je točno 28 dana od zabrane rada, broj oboljelih ne pada, a ministar produžuje mjere. Mi smo na kraju ispali krivci za sve, bez obzira na to što smo se pridržavali mjera. Ne bunimo se zbog postavljenih pravila, držanja razmaka, mjerenja temperature i slično, sve to možemo ispoštovati, samo tražimo da nam se dopusti da radimo. Pozivam sve koji nas podržavaju da posjete klubove koji su dio akcije u petak i subotu - izjavio je <strong>Božidar Bulić</strong>, vlasnik disco kluba.</p><h2>Pred nama je puno otkaza</h2><p>Podsjetimo, više od 15.000 djelatnika i suradnika (glazbenici, pjevači, zaštitari, marketinške agencije, distributeri pića, DJ-evi, fotografi, tehničari za razglas i rasvjetu) ostat će bez posla u teškoj gospodarskoj i socijalnoj situaciji koja je pred nama, ako se ovakve mjere nastave. Udruga Glas poduzetnika podržava sve one koji žele raditi.</p><p>Inicijativa GLAS PODUZETNIKA pokrenuta je kao samoorganizacija građana, mahom malih poduzetnika, a nakon objave prvog paketa gospodarskih mjera Vlade RH koje su pokretači ocijenili nedostatnima.</p><p>Budući da je u manje od 15 dana okupio više od 100.000 poduzetnika, obrtnika, samozaposlenih i zaposlenika privatnog sektora te privukao veliku medijsku pozornost svojim beskompromisnim zahtjevima i istupima, GLAS PODUZETNIKA se pozicionirao kao relevantan čimbenik u javnim raspravama vezanim za određivanje novog gospodarskog smjera Hrvatske.</p><p>Isto je potvrdila i Vlada RH koja je, unutar drugog paketa gospodarskih mjera, usvojila neke od prijedloga inicijative te time potvrdila njezin neosporan utjecaj. Na zahtjev članova inicijative, osnovana je Udruga GLAS PODUZETNIKA koja je od osnivanja prikupila više od 12.000 članova, a Udrugu podržava preko 200.000 građana Hrvatske.</p>