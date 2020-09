Kafići zatvaraju vrata u 11:55 h: 'Ne želimo ni novac ni poticaje'

'PUSTITE NAS DA RADIMO ' Na proljeće nećemo imati posla zbog raznih epidemioloških mjera i straha ljudi, rekao je Vedran Jakominić, predsjednik Udruge ugostitelja Kvarnera i Istre

<p>Većina kafića u Istri i na Kvarneru <a href="https://www.24sata.hr/news/ajmo-na-kavu-e-ne-moze-istra-i-kvarner-sutra-zatvaraju-kafice-715283" target="_blank"><strong>danas će od 11:55 sati zatvoriti svoja vrata. </strong></a>Neće raditi sat vremena u akciji koju je pokrenula Udruga ugostitelja Kvarnera i Istre koju su nazvali '5 do 12'. </p><h2>Ne tražimo poticaje ni novac</h2><p>Akcija je potaknuta poražavajućim rezultatima istraživanja o poslovanju ugostiteljskih objekata u 2020. godini. Žele ukazati na težak položaj u kojem su se našli zbog pandemije koronavirusa i mjera koje su im nametnute kako bi pokušali spasiti tisuće radnih mjesta.</p><p>- Već dvije godine pokušavamo komunicirati s Vladom, od 2017. smo u teškoj poziciji nakon što je podignut PDV. Mislimo da je 15 dana neozbiljno razdoblje za prilagodbu poslovanja. Sve usporedive države, kao što su Italija, Grčka, Slovenija, Mađarska i Španjolska, imaju i dalje preferencijalnu stopu PDV-a - rekao je u emisiji 'U mreži Prvog' <strong>Vedran Jakominić</strong>, predsjednik Udruge ugostitelja Kvarnera i Istre.</p><p>- Ne tražimo novac, ne tražimo poticaje, tražimo da nas se stimulira da radimo. Naš je stav da su mjere, iako su doista bile važne u onom razdoblju, one ipak stimuliraju čekanje i bilo tko je blizu 50% će paziti da ne radi previše da bi preživio, jer će dobiti pomoć od države - rekao je <strong>Jakominić </strong>i dodao da je jedino što traže da ih se ostavi da rade. </p><h2>Pogledajte video: Kafići u doba korone</h2><h2>Čak 80 posto njih dijelit će otkaze</h2><p>Kao najveći problem vidi to što na proljeće neće imati posla zbog raznih epidemioloških mjera i straha ljudi.</p><p>Istaknuo je da bi preferencijalna stopa PDV-a pomogla da mogu dobiti kredite.</p><p>Simboličko privremeno zatvaranje ugostiteljskih objekata ima za namjeru ukazati na mogućnost da tih sat vremena postane puno dulji vremenski period.</p><p>Kako bi se to spriječilo, ugostitelji od odgovornih tijela zahtijevaju obustavu naplate PDV-a do 01. ožujka 2021., sniženje stope PDV-a na hranu, što uključuje i pića, na 10% te potpore kroz kredite za likvidnost i investicije u suradnji s HAMAG BICRO-om i HBOR-om.</p><p>Udruga ugostitelja Kvarnera i Istre provela je anketu na uzorku od 500 ugostitelja, od kojih čak 60 posto bilježi pad u poslovanju od preko 50 posto, dok gotovo 40 posto smatra da u trenutačnim uvjetima neće opstati do sljedeće sezone.</p><p>Osim toga, čak 80 posto poslodavaca u ugostiteljstvu bit će prisiljeno otkazivati ugovore djelatnicima uslijed pada poslovanja i ostalih nepogodnosti koje su ih snašle.</p><p>Ono što je trebalo biti rekordna sezona pretvorilo se u borbu za opstanak zbog negativnog utjecaja pandemije koronavirusa. Lockdown pod kojim je završio cijeli svijet najveći je dosad zabilježen u povijesti čovječanstva te će ostaviti značajan trag na svim granama gospodarstva, a posebice na turizmu i ugostiteljstvu. Dosad donesene mjere očuvale su preko 700.000 radnih mjesta i spasile hrvatsku ekonomiju do početka turističke sezone, ali to rješenje nažalost samo je privremen spas.</p>