'Ako baš ne smijemo pucati u migrante, onda ciljajte u noge!'

Knjiga 'Border Wars: Inside Trump’s Assault on Immigration', dopisnika The New York Timesa, Michaela D. Sheara i Julie Hirschfeld Davis, izaći će 8. listopada, a neki su njezini dijelovi već su jučer objavljeni na web stranici The New York Timesa.

Osim informacije da je američki predsjednik Donald Trump tražio procjenu troškova za neke ideje koje bi trebale zaustaviti migrante u SAD-u u ožujku ove godine, knjiga otkriva upravo neke od tih čudnovatih ideja Trumpa u borbi protiv migranata.

'Pucajte u migrante! Ne smijemo! Pucajte im u noge! Ni to ne smijemo...'

Samo neke od njih bile su rovovi puni zmija ili aligatora na južnoj granici ili električni granični zid sa šiljcima na vrhovima koji mogu probosti ljudsko tijelo.

Trump nije tajio da bi granični policajci trebali pucati na migrante koji bi ih gađali kamenjem, no kada su mu suradnici rekli da je to protuzakonito, onda je odustao. Tada je mislio da je smislio novi način kako zaobići zakon - migrantima trebaju pucati u noge da bi ih se usporilo, a osoblje mu je i tada rekla da zakon to ne dopušta.

Frustriran jer su mu odbili ideje da se petljao u detalje...

Vršilac dužnosti direktora Immigration and Customs Enforcementa Thomas Homan se prisjeća kako je predsjednik bio frustriran jer su mu odbili ideje, a u svibnju se počeo petljati u detalje izrade plana konstrukcije zida. Tako je tražio da metal bude obojen u crno kako bi apsorbirao više sunca da migrantima bude prevruće za dodir kad se pokušavaju popeti.

Tadašnja tajnica za unutrašnju sigurnost Kirstjen Nielsen Trumpu je stalno morala govoriti da ne može dobiti ono što želi pa ga je obavijestila da će za crnu boju zida morati izvodjiti dodatnih milijun dolara po milji zida.

Kada je zahtijevao da se zid gradi brže, odvratila mu je da će morati dobiti dozvolu vlasnika zemljišta. I tako u nedogled. Nielsen mu je stalno pokušavala skrenuti pozornost s graničnog zida, ali Trump bi joj se onda obraćao s 'medena' i 'dušice'.

Početkom travnja Nielsen je maknuta s mjesta državne tajnice za domovinsku sigurnost gdje je bila česta meta predsjednikovih kritika.