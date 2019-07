'Ako će muškarci prati i čistiti, tko će biti naši lideri i heroji?'

Neki podmeću kako zagovaram da muž ne bi smio prati, kuhati, čuvati svoje dijete, i slično. Nevjerojatno! Neka mi pokažu gdje sam to rekao, napisao je pater Ivan Ike Mandurić.

KAMP NA KUPRESU (drugi put) Tko je pozvan danas brinuti o ugroženima, nasilju, nepravdama, lošim sustavima i zakonima,... Objavljuje Ivan Ike Manduric u Ponedjeljak, 1. srpnja 2019.

Svećenik je novim Facebook statusom odlučio pojasniti svoje izjave koje su mnogi okarakterizirali kao seksističke.

- Ako muškarac dopusti da mu žena kaže kakav treba biti, on samo može postati loša žena. Muškarac je domoljub. On ima potrebu, i u srcu dužnost, da brani i ureduje sav svijet, kroz sve dopustive i moguće oblike borbe - napisao je Ike prošlog tjedna, pozivajući mladiće na 'kamp za prave muškarce'.

Tada je spornim vidio teze kako muškarac mora 'brinuti tek o obitelji, i kako je to njegovo jedino poslanje: biti sa svojom ženicom i dječicom, kupovati namirnice, usisavati tepih, prati rublje, te tu i tamo popraviti pokoji kvar…', a danas govori drugačije.

- Nekoliko mojih bliskih prijatelja upravo ovih dana sjedi doma i čuva djecu jer im žene rade, i s njima o tome rado pričam. A što bi drugo trebali raditi? Poznajem ih jako dobro, i to su za mene pravi očevi i muževi. Takav i treba biti: onaj koji svojoj ženi pomaže u svemu što je god potrebno, kao i ona njemu. Naravno da će nekim poslovima upravljati on, nekima ona. A koji su to, nemam pojma, i time se ne bavim - priznaje svećenik.

No i dalje ga očito kopka pitanje što je 's pravim pozivom muškaraca'.

- Tko je pozvan danas brinuti o ugroženima, nasilju, nepravdama, lošim sustavima i zakonima, korupcijama i nepotizmu, lošim odlukama političara i njihovom bahatošću, neljudskošću, njihovom lošom brigom o ugroženima, obespravljenima, zapostavljenima? Netko mora o tome brinuti, ili će život postati nemoguć. Ali tko? Tko - ako se svaki muž mora baviti samo svojom ženom i djecom, i tek time da pere, čisti, usisava, igra se… Gdje su nam onda lideri društva, gdje je onda herojstvo? - zapitao se pater Ike.

Ipak, dodaje kako je neshvaćen.

- To što će ona a što on raditi, nije moja tema i nije mi palo na pamet o tome govoriti. Nevjerojatno je koliko je puno onih koji to nisu shvatili - uz neke koji to nisu htjeli shvatiti - kaže isusovac.

Njegova je temeljna poruka, pojašnjava, kako se uloga muža ne može iscrpiti samo u međuobiteljskim relacijama i samo u obiteljskim dužnostima.

- Muškarac (a i žena, naravno) su pozvani na puno toga i izvan obitelji. I ako na to ne odgovore, neće ispuniti ni svoju očinsko - majčinsku dužnost, jer ona podrazumijeva i to. Svaki zreo i odgovoran muškarac prepoznaje zadaću da, baš za nju i njihovu djecu, uredi svijet koji će biti bolji nego što jest, i po toj svojoj uređenosti, postati još više dostojan i nje i njihove djece. Koji muž to ne bi želio promijeniti? - ponovno se zapitao pater.

Uz stihove pjesme 'Heroji ulice' Prljavog kazališta, ponovio je kako 'muškarci mogu puno više'.

- Danas, na rođendan Jean Michael Nicoliera, Francuza heroja koji je došao ovdje dati svoj život za one koji danas postaju mladi muževi, a kojemu još nismo kosti pronašli, posebno je izazovno govoriti o tome. Ako rata i nema u kakvom je Jean Michael Nicolier poginuo, moramo osjećati poziv nastaviti se boriti za bolji svijet, dostojan svih žena i sve djece, i protiv modernih okupatora pravde, humanosti, istine, dobrote… A to se ne može samo obavljajući obiteljske dužnosti - napominje svećenik.

Pojasnio je i zašto je pozvao mladiće na kamp za muškarce.

- Kao da današnji muškarac još ne shvaća da, umjesto ratišta i ratovanja oružjem i teških fizičkih poslova koje su nekada mogli raditi samo muškarci, sada svoje mjesto treba tražiti u novim vrstama ratova: u angažiranosti u društvu, i koliko oni danas mogu biti 'muški' posao. Umjesto tog aktivizma, svoju potrebu da se bave svijetom i društvom upražnjavaju dokoličarenjem u muškim društvima bez ideje i inicijative, ili se iz njega povuku u svoja četiri zida, gdje se opet ne ostvaruje cjelovito: da uređuje i mijenja svijet na bolje za svoju ženi u svoju djecu. Uvjeren sam da svaki muškarac to u sebi nosi. Da želi biti nekakav heroj, i da sanja o tome. Ako to ne ostvari, osjećat će nezadovoljstvo cijeli život - smatra Mandurić.

Prilika je, dodaje, fascinantno puno, i sve su lijepe.

- Svakom muškarcu iskreno želim da pronađe svoj vlastiti put i da za svoju ženu pokori svijet - zaključio je pater Ike.

Izjave isusovca prije nekoliko dana, između ostalog, za 24sata komentirala je i teologinja Lana Bobić.

- Iako je rodna ravnopravnost civilizacijski doseg, tužno je opetovano svjedočiti istupima svećenika koji u obranu svojih muških pozicija moći uporno promiču hijerarhizaciju ljudi u kojoj je muškarac prvotan, a žena drugotna kao da nas Bog nije sve stvorio ravnopravno na svoju sliku - rekla je teologinja.

Istaknula je da, osim militantne retorike muškarca ratnika, koja je suprotna kršćanskom nauku i poslanju Isusa Krista, pater Ike promiče stavove koji su uzrok neravnopravnosti koja perpetuira rodno utemeljeno nasilje. Objasnila je kako ideja da je muškarac razuman i postojan, prvotan i time predodređen za djelovanje u javnom životu, a žena emotivna i nepostojana, drugotna time nesposobna za javni život i predodređena za privatni prostor nije originalno kršćanska ideja, već Aristotelova.

- Do današnjih dana na svim se poljima znanosti pokazalo da takve ideje ne samo da nisu točne, već i izrazito štetne i za žene i za muškarce i za njihovu djecu - zaključila je Bobić.

Kamp za muškarce vodi udruga MAGIS, koja se djelomično financira iz državnog proračuna. Njihov komentar još nismo uspjeli dobiti. Poručili su nam kako su njihovi kampovi 'u visokoj fazi pripreme'. Kolege su im, kažu, na terenu pa nemaju mogućnost javiti se fizički. Obećali su nam se javiti 'u najbržem mogućem roku'.

Pokušali smo i osobno kontaktirati patera Iku, koji nam također nije odgovarao.

