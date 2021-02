Epidemiolog Bernard Kaić gostovao je na RTL-u gdje je objasnio razlike u cjepivima, kojim bi se cjepivom trebali cijepiti hrvatski umirovljenici? Zašto cjepivo AstraZenece nije dobra u nekim zemljama? Kojim bi se cjepivom on osobno cijepio?

POGLEDAJTE VIDEO: Mladi tulumare na otvorenom

Na pitanje kojim bi se cjepivom cijepio, Kaić je odgovorio da ne zna i da mu je drago da nije imao priliku birati. "Bilo je samo jedno ponuđeno pa sam se cijepio. Baš bi bilo teško odlučiti."

O čemu bi ovisila ta odluka?

O djelotvornosti, reaktogenosti, vjerojatno i možda i nekim neobjektivnim dojmovima.

Zašto AstraZeneca nije dobra za starije od 55 u Italiji ili 65 u Njemačkoj, ali jest za hrvatske umirovljenike?

Ne znam, možda žele svojim umirovljenicima uskratiti cjepivo pa da imaju više kod mladih, da mlade spase od hospitalizacija i smrti od Covida umjesto stare. Doista ne znam.

Neke države koje neće cijepiti starije kažu da će višak cjepiva dati nekome drugome pa neka ga oni iskoriste...

Ma ne, jasno je meni odakle to dolazi. Od toga što su se u kliničkim studijama pokazale nešto djelotvornijima u sprečavanju onih blagih oblika bolesti ova mRNA cjepiva nego AstraZenecino cjepivo. I zbog toga što je u kliničkoj studiji AstraZenecinog cjepiva bilo tako malo oboljelih kod starijih ljudi da nisu mogli statistički značajan rezultat dobiti. Ali kod onih koji su primili komparator, placebo, puno je više oboljelih nego kod onih koji su cijepljeni cjepivom, tako da to cjepivo jest djelotvorno i očekuje se da bude učinkovito, samo što nisu postigli tu snagu statistički.

Ako odbijem AstraZenecino cjepivo, kada ću imati priliku dobiti neko drugo?

Sve ovisi o dinamici dolazaka cjepiva. Nije to sada da ćemo jedno vrijeme imati samo AstraZenecino pa čekati druga. Paralelno ćemo imati sva tri u upotrebi, samo će cijelo vrijeme biti više AstraZenecinog i možda u nekom trenutku neće biti moguće dobiti neko drugo, nego će u nekoj ambulanti biti samo to cjepivo dostupno. To je moguće, pogotovo ako nas opet budu proizvođači neugodno iznenađivali, što se dogodilo nekoliko puta.

Druga doza kasni čak i za prioritetne skupine poput medicinskog osoblja, prvotni plan je bio da do ljeta cijepimo 50% populacije. Koliko će kasniti taj plan?

Puno. Ne mogu reći točno koliko, jer ne znamo još uvijek koliko ćemo cjepiva dobiti u ožujku. A nakon ožujka nemamo pojma. Ako se nastavi ovim tempom, za cijepiti pola stanovništva bi trebalo četiri milijuna doza, mi to nećemo postići do jeseni sigurno, i to kasne jeseni.

Zbog skepse prema AstraZeneci mnoge udruge u pograničnim predjelima planiraju voditi umirovljenike na cijepljenje u Srbiju. Koliko je pametno prihvatiti takav aranžman?

Mene je samo strah da se takva organizirana putovanja ne pretvore u korona-putovanja, da se ne bi ljudi zarazili putem tamo i natrag i napravili si štetu. Ja bih čekao.

Je li izgledno popuštanje mjera, kada se otvaraju kafići ili teretane?

E, to ćete morati pitati nekoga iz Stožera. O tome će koliko znam razgovarati prekosutra na Stožeru, tako da ne znam.

Slažete li se s povratkom srednjoškolaca u klupe?

Ja bih bio mirniji da se to odgodilo barem tjedan dana, sigurno će to doprinijeti širenju zaraze barem malo, rekao je Kaić za RTL.