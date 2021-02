U pitanju su cjepiva Moderne, Pfizera, AstraZenece, Johnsona&Johnsona, NovaVaxa te rusko cjepivo Sputnjik V. Infektologinja Kalifornijskog sveučilišta u San Franciscu Monica Gandhi na svom je Twitter profilu objavila tablicu rezultata kliničkih ispitivanja šest najpoznatijih cjepiva.

Tablicu je na svom Facebook profilu podijelio i komentirao Gordan Lauc, član vladinog Znanstvenog savjeta.



- U ovoj tablici su pregledno prikazani rezultati kliničkih studija različitih cjepiva. Ukratko, sva cjepiva vrlo učinkovito štite protiv teškog oblika bolesti, što je najvažnije za pojedinca koji se cijepi - napisao je Lauc.

Ništa nije 100% sigurno, pa tako niti cjepivo. Igla možda nije savršeno sterilna, ili vam sestra neće dobro dezinficirati mjesto uboda pa možete dobiti i nekakvu gadnu infekciju. No to je rizik sumjerljiv riziku kada se nabodete na nekakav trn u vrtu, ili vas upikne osa ili ugrize mrav. Možda dobijete neugodnu reakciju imunog sustava na cjepivo, no to se s podjednakim rizikom može dogoditi pri infekciji bilo kojim virusom, bakterijom, pa čak i ako nešto pojedete ili udahnete.



Život je rizik i nikada nećete biti 100% sigurni. No svakako je bilo koje cjepivo manji rizik od infekcije živim virusom koji će se u vama umnožiti oko milijardu puta i pri tome će nastati sve moguće mutacije u genomu virusa koje možete zamisliti. Neki od tih virusa će se možda ugraditi u vašu DNA. Polovina našeg genoma su "ožiljci" nastali tijekom milijuna godina rata s virusima.



Ako dobijete priliku, cijepite se onim cjepivom koje vam prvo ponude. To je najbolje što možete učiniti za sebe. Ako se bojite, ne morate se cijepiti, no onda riskirate da se zarazite živim SARS-CoV-2. I u tom slučaju ćete najvjerojatnije preživjeti, no rizik je ipak puno veći. Za starije od 75 godina taj rizik uopće nije zanemariv. Ako ste mlađi, no debeli ste, rizik teškog oblika bolesti je isto dosta velik - napisao je Lauc.