Načelnik Nacionalnog stožera civilne zaštite Davor Božinović na današnjoj pressici osvrnuo se i na druženja na otvorenom.

- Nije problem biti vani. Zato smo rekli da se otvaraju terase koje nije bilo logično otvarati tijekom zime. Može se, ali se treba držati distancu - kazao je.

No tada je naglasio da ako ćemo kad malo zahladi zatvoriti stijene, misleći na staklene stijene na terasama ugostiteljskih objekata, pa malo upaliti grijalicu, onda to više nije terasa i ako je netko zaražen, on će proširiti zarazu

Također, istaknuo je da se i na privatnim druženjima može širiti zaraza i da se treba pridržavati svih mjera i paziti na održavanje fizičke distance.

- Minimalna je šansa da se zarazite na otvorenom ako se držite tih nekoliko mjera, pa čak i u zatvorenom. Sve se svodi na to. Ovo što brojevi rastu je očito dokaz da se opuštamo - zaključio je Božinović.