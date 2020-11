\u0160to se ti\u010de plafona testova, nema zahtjeva za testiranje, to ovisi o tome da li lije\u010dnici ljude upu\u0107uju na testiranje, mi sasvim sigurno nismo dosegli plafon i sad uvodimo te brze antigenske testove, i Grad Zagreb je blizu toga da ih uvede. Ako govorimo o vjerojatnim slu\u010dajevima, ako je netko bio u kontaktu i razvije simptome covida nema potrebe za testiranjem i mora i\u0107i u samoizolaciju. Vjerojatan slu\u010daj je po definiciji ECDC-a, i takvih je malo slu\u010dajeva, ako ljudi i nemaju uputnice mogu se testirati - poru\u010dio je.

<p>Na konferenciji za medije članovi Stožera odgovarali su i oko pitanja vezanih u testiranje.</p><p>Na pitanje jesu li oni koji su testirani antigenskim testovima te oni koji se testiraju u privatnim klinikama u ukupnom broju, Krunoslav Capak je rekao kako se zasada brzi antigenski testovi rade u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo i u Infektivnoj klinici, no nigdje drugdje, koliko je njemu poznato. Rekao je da se brojevi pribrajaju ukupnom broju. </p><p>- Oni koji su negativni idu na PCR testiranje pa se nakon toga upisuju u platformu, ovisno jesu li pozitivni ili negativni - rekao je. </p><p>Na pitanje oko smanjenju rasta broja novozaraženih te tvrde stručnjaka Znanstvenog savjeta koji opovrgavaju tu izjavu, Capak je Capak je odgovorio na kritike o nepoklapanju:</p><p>- Hrvatska ima jako dugu tradiciju znanstvene statistike i HZJZ kao nacionalni vrh piramide stoji iza svakog podatka koji je javno iznesen. Tkogod misli da HZJZ s netočnim ili nepotpunim podacima izlazi trebao bi imati neke argumente, svi podaci koji se iznose su rezultat rada epidemiološke službe i drugih službi. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Konferencija Nacionalnog stožera </strong></p><p>Što se tiče plafona testova, nema zahtjeva za testiranje, to ovisi o tome da li liječnici ljude upućuju na testiranje, mi sasvim sigurno nismo dosegli plafon i sad uvodimo te brze antigenske testove, i Grad Zagreb je blizu toga da ih uvede. Ako govorimo o vjerojatnim slučajevima, ako je netko bio u kontaktu i razvije simptome covida nema potrebe za testiranjem i mora ići u samoizolaciju. Vjerojatan slučaj je po definiciji ECDC-a, i takvih je malo slučajeva, ako ljudi i nemaju uputnice mogu se testirati - poručio je.</p><p>- Neće nitko ostati uskraćen, ako netko ima simptome i dođe bit će testiran - dodala je Markotić.</p><p>- Uvijek ima iznimki, ali to nije pravilo - rekla je.</p>