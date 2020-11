Nacionalni sto\u017eer obratit \u0107e se javnosti u 11 sati s vi\u0161e informacija o korona virusu.\u00a0

Krunoslav Capak osvrnuo se na trenutnu situaciju i objasnio plan cijepljenja u Hrvatskoj.\u00a0

- Tjedni porast o kojem govorimo zadnjih tjedana nam stagnira. Imali smo porast od 80 do 110 posto u tjednu, a u ovom imamo \u010detiripostotni porast. Porast brojke od pro\u0161le srijede je pet posto. Tjedne promjene su se smanjile \u0161to je dobro - poru\u010dio je.\u00a0

- \u0160to se ti\u010de stope mortaliteta, ona je 208 na milijun stanovnika i na sredini smo ljestvice zemalja EU - rekao je.\u00a0

- Trenutak kada \u0107emo imati registrirano cjepivo je sve bli\u017ee i sada imamo nacrt plana cijepljenja koji ne mo\u017ee biti gotov jer jo\u0161 ne znamo neke distribucijske elemente tako da \u0107emo zavr\u0161iti plan kada \u0107emo znati kada i koliko cjepiva dolazi. Mi smo se na vrijeme pobrinuli da rezerviramo koli\u010dine cjepiva za vi\u0161e od 50 posto stanovnika Hrvatske. Mi smo ve\u0107 prije od mjesec dana sklopili ugovor s AstraZenecom za 2,700,000 doza - dodao je. Sklopljen je ugovor i s Johnson&Johnsonom.;\u00a0

- Prije nekoliko dana smo sklopili ugovor i s Pfizerom i naru\u010dili milijun doza. Na\u0161a narud\u017eba je i\u0161la tek u petak i jo\u0161 ne znamo kako \u0107e EU rasporediti cjepivo. U ovom trenutku ne znamo koliko \u0107e nam doza dodijeliti, mo\u017ee biti manje ili vi\u0161e. Ima jo\u0161 nekoliko tvrtki s kojima je EU dogovorila koli\u010dine cjepiva s kojima jo\u0161 nismo pregovarali, ali o\u010dekujemo da \u0107e se to uskoro dogoditi - istaknuo je.\u00a0

- Zavr\u0161etak ispitivanja za AstraZenecu je blizu, distribucija bi mogla krenuti ve\u0107 u 12. mjesecu. U ovom trenutku to ne mo\u017eemo potvrditi, imat \u0107emo s njima video-konferenciju jer ugovor i sami pregovori o ugovoru ne uklju\u010duju informacije o u\u010dinkovitosti i nuspojavama, od proizvo\u0111a\u010da tra\u017eimo i te informacije kako bismo se pripremili na odgovaraju\u0107i na\u010din - rekao je Capak.\u00a0

Plan sadr\u017eava i popis cjepitelja i vulnerabilne skupine koje \u0107e se cijepiti, no rang lista jo\u0161 nije napravljena.\u00a0

Na pitanje o mjerama za Kolonu sje\u0107anja u Vukovaru, Bo\u017einovi\u0107 je rekao da obilje\u017eavanje Dana sje\u0107anja je jedan od najva\u017eniji dana u Hrvatskoj te da bi bilo neodgovorno nepromi\u0161ljati o tome s epidemiolo\u0161kog aspekta.\u00a0

- Svi su govorili da \u0107e se ove godine druga\u010dije obilje\u017eiti Kolona sje\u0107anja i mislim da je postignut optimalan epidemiolo\u0161ki okvir u kojem \u0107emo se sjetiti najve\u0107e \u017ertve hrvatskog naroda u novijoj povijesti, ali i u\u010diniti sve da to pro\u0111e na epidemiolo\u0161ki najbolji na\u010din - rekao je.\u00a0

Capak objasnio plan cijepljenja: Naručili smo 2,7 milijuna doza

