'Ako je 'Istanbulska' bila uvjet, premijer to nije smio prihvatiti'

Neslužbene najave da će premijer Andrej Plenković u idućih će nekoliko mjeseci odlučiti hoće li se natjecati za nominaciju Europske pučke stranke za kandidata za predsjednika Europske komisije na izborima u proljeće 2019. komentirao je u Saboru Hrvoje Zekanović (Hrast).

- Ako je Istanbulska konvencija uvjet da premijer Andrej Plenković ode za predsjednika Europske komisije, on to nije smio prihvatiti. Smatram da se to ne smije uvjetovati interesima hrvatskog naroda, a Istanbulska konvencija je nešto što se duboko suprotstavlja interesima hrvatskog naroda - poručio je Zekanović.

O Stieru: Nije si smio dopustiti luksuz da boravi u Argentini

Progovorio je i o otvoreno pismu koje je uputio političkom tajniku HDZ-a Davoru Ivu Stieru pozivajući ga da se vrati u zemlju i sudjeluje na sjednicama Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a, zakazanih za ponedjeljak poslijepodne, a na kojima će biti riječi o Istanbulskoj konvenciji.

- U pismu sam napisao da je on do sada slovio kao jedan autentični kršćanin. Smatram da sebi nije smio dopustiti luksuz da boravi u Argentini. Morao je biti u Hrvatskoj. Ne znam zašto je on otišao, je li mu to premijer zapovjedio ili možda nije znao. Ako nije znao, saznao je i mogao se vratiti, a ako mu je zapovjedio morao je ostati ovdje i braniti stavove za koje smo vjerovali da brani - rekao je Zekanović.

'Vjerujem da postaje zdravomisleći ljudi u HDZ-u koji će utjecati na premijera'

Na zamjerke da se bavi strankom koja nije njegova, Zekanović je podsjetio da je on kao član Hrasta u Sabor izabran s liste HDZ-a.

- Iznimno mi je stalo da ta stranka ostane demokršćanska stranka, jer sam ja izabran na listi demokršćanske stranke, a ne stranke ljevice ili centra. Vjerujem da postoje zdravomisleći ljudi u Predsjedništvu HDZ-a i da će utjecati na premijera i da se još uvijek HDZ može vratiti onome što je, a to je da bude demokršćanska stranka - zaključio je zastupnik Hrasta.