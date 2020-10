'Ako je Milanović nešto znao, što je radio s tim podacima?'

<p>Ministar pravosuđa i uprave <strong>Ivan Malenica</strong> naglasio je u petak da su izvidi tajni temeljem Zakona o kaznenom postupku pa se, s obzirom na tvrdnju predsjednika Republike<strong> Zorana Milanovića</strong> da je znao takve podatke kad je bio premijer, postavlja pitanje što je radio s tim podacima.</p><p>Milanović je u četvrtak ponovio svoj tvrdnju da je premijer <strong>Andrej Plenković</strong> "1000 posto znao za istragu u aferi Janaf", a Malenica je, komentirajući njegove riječi, poručio da su HDZ i Vlada, koji su prije nekoliko mjeseci dobili puni legitimitet da vode državu, jasno pokazali kako vode državu, kako poštuju rad neovisnih tijela i ne utječu na njihov rad.</p><p>Dodao je da, s obzirom na tajnost izvida, temeljem odredbi Zakona o kaznenom postupku, ne razumije zašto predsjednik Republike inzistira na stajalištu da je premijer znao za istragu u "aferi Janaf".</p><p>- Tajni su izvidi za predsjednika Republike, za predsjednika Vlade, za ministra unutarnjih poslova i običnog građana, tako da ne razumijem zašto predsjednik Republike potencira to pitanje - rekao je Malenica.</p><p>Pritom je upozorio na Milanovićeve riječi da je, kad je bio premijer, on neke stvari znao.</p><p>- Tu treba postaviti pitanje - što je on znao, kako je znao i što je radio s tim podacima - kaže ministar pravosuđa i uprave.</p><p>Sadašnji predsjednik Vlade i svi akteri nisu znali za postojanje tih izvida zato što su oni, prema zakonu, tajni, ponovio je Malenica i pozvao se na izjave stručnjaka iz kaznenog prava.</p><p>- I brojni stručnjaci iz kaznenog prava i postupka potvrdili su da su ti izvidi tajni, da tu sudjeluje jako mali broj ljudi i da informacija o istrazi, koja može ići nekom vertikalom gore ili dolje, može dovesti do kontaminiranja čitavog postupka - naglasio je Malenica.</p>