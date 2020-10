'Ni interpelacija niti zahtjev za Ćorićevom smjenom neće proći'

Kolega Ćorić radi svoj posao i jasno je komunicirao s javnosti. Vlada snažno nastavlja dalje provoditi svoje programe u interesu države, rekao je ministar

<p>Potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja <strong>Tomo Medved</strong> izjavio je u petak da ni interpelacija o radu Vlade u vezi s vjetroelektranom Krš-Pađene niti zahtjev za opoziv ministra <strong>Tomislava Ćorića</strong> neće proći jer nemaju nikakve osnove.</p><p>- To je još jedan u nizu pokušaju kakvih smo se u proteklom mandatu nagledali. Neće proći jer nema nikakve osnove - kazao je Medved nakon što mu je uručeno priznanja Veliko zlatno srce.</p><p>Od oporbe je, kaže, za očekivati da pokuša vršiti razne pritiske na Vladu.</p><p>- To je još jedan od pokušaja koji nije maštovito osmišljen.</p><p>- Kolega Ćorić radi svoj posao i jasno je komunicirao s javnosti. Vlada snažno nastavlja dalje provoditi svoje programe u interesu države - poručio je ministar.</p><p>Medved je ocijenio da su prozivke predsjednika Republike <strong>Zorana Milanovića</strong> usmjerene prema premijeru <strong>Andreju Plenkoviću</strong> vezano za aferu Janaf i da je trebao znati da se provodi istraga protiv čelnika te tvrtke <strong>Dragana Kovačevića</strong> - "potpuno neosnovane". </p><p>- Vlada ozbiljno i odgovorno radi svoj posao i podupire neovisnost tijela koja se bave progonom te neovisnost pravosudnih tijela. Nema nikakve osnove ili mogućnosti da bilo tko osim ljudi koji izravno sudjeluju u provedbi tih mjera zna za te mjere i daljnje korake i potpuno je neosnovano prozivati Vladu - rekao je Medved.</p><p>Drži da ne postoji ne postoji niti jedan osnova za prozivanja Vlade.</p><p>- Štoviše nestvarno je da se Vlada proziva jer poštuje pozitivne zakonske propise - komentirao je.</p><p>Vezano za uhićenja dvojice muškaraca u Negoslavcima zbog sumnje u ratni zločin, ministar branitelja rekao je da su saznanja za to dobili "onog trenutka kada ih je dobila i hrvatska javnost".</p><p>Očekuje da će i tijela progona i hrvatska policija profesionalno i odgovorno kao i dosad nastaviti svoj ozbiljan rad, a od pravosuđa očekuje da će na osnovu prikupljenih dokaza donijeti presude i da će te osobe u konačnici odgovarati za ona zlodjela koja su činili.</p><p>Vlada je donijela odluku da njezin član zadužen za nacionalnu sigurnost bude Medved umjesto dosadašnjeg člana <strong>Davora Božinovića,</strong> a ministar hrvatskih branitelja kaže da je ta odluka u skladu s njegovim ranijim imenovanjem za potpredsjednika hrvatske vlade zaduženim za domovinsku sigurnost.</p><p>- Ova jučerašnja odluka je u potpori toga, glede predsjedanja koordinacijom domovinske sigurnosti - rekao je Medved dodavši da ta odluka jasno definira nadležnost potpredsjednika Vlade unutar redovitog funkcioniranja i predsjedanja koordinacijama.</p><p>Konkretno, znači obvezu sazivanja koordinacije svih sastavnica sustava domovinske sigurnosti kao i savjeta vezanih za rad sigurnosno-obavještajne zajednice, rekao je.</p>