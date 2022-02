Milanović je komentirao i Banožićevu izjavu da je Maja Đerek, bivša zaposlenica Državnih nekretnina koja je otkrila sve o pogodovanjima, "zviždaljka određenih interesnih skupina."

- To su vjerojatno smišljali tri sata ovdje u ovom bastionu. Neka smisle nešto duhovito - poručio je pokazujući prstom na središnjicu HDZ-a.

Milanović je istaknuo kako o svemu tome govori Đerek, osoba koja je totalni insajder.

- Nisam nikad čuo za nju. Zašto govori? Možda ju je netko kupio, možda radi za SDP ili Most ili Nina Raspudića koji je moj potrčko, ali to je posao za DORH i to ozbiljan posao. Ti navodi, za koje si je gospođa dala truda napisati i odnijeti u DORH je nešto čemu naprosto treba posvetiti pažnju i vidjeti tko govori istinu. Ako je pola onoga što je Đerek rekla istina, to je razlog za pad Vlade - naglasio je pa spomenuo predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića za kojeg je Đerek navela da je preko tadašnjeg državnog tajnika Krunoslava Katičića urigirao za prijatelja da mu se ne naplati dug za najam državnog prostora. Radi se o Vedranu Gajskom.

Jandroković je, podsjetimo, potvrdio da se raspitivao o tom slučaju, a nikako ne pogodavao, i tvrdio kako mu je to poznanik, koji mu se obratio preko Ureda predsjednika Sabora te da je reagirao kao što to radi i na stotine drugih predstavki koje mu od građana stižu. Nacional danima kasnije otkriva kako Jandroković nije govorio istinu te da je s obitelji Gajski slavio i rođendane djece i supruga.

- Imate predsjednika Sabora koji zivka, tada državnog tajnika u Ministarstvu imovine, sada glavnog tajnika HDZ-a, Plenkovićevog prijatelja, odrasli su stan do stana, nije si mogao naći bližeg suradnika, čije matere ili mater i ćaća su istog sela i dakle, tog čovjeka zove predsjednik Sabora da se raspita za neki poslovni prostor u centru Grada, koji ima u najmu njegov prijatelj. Što je to? Je li to posao predsjednika Sabora, smije li se to raditi? Tko te tjera da uzmeš državni prostor u najam? Koja je uopće ideja da posreduješ u ime nekoga tko je najmoprimac u državnom prostoru? To je posao odvjetnika za tarifu i to vrlo delikatan posao - poručio je.

Tko god imao u najmu državni prostor, dodao je, neka plaća ili neka se nosi. Pa podsjetio na situaciju u kojoj se Jandroković našao ljetos.

- Ljetos je predsjednika Sabora nazvao neki pranker i upotrijebio naziv koji je plebisitarno prihvaćen u hrvatskom puku i po čovjeka je došla policija. To je zlouporaba do neba, a to se ne bi dogodilo da ga predsjednik Sabora nije lažno prijavio. A prijavio ga je lažno jer policija ne bi došla po čovjeka koji je predsjedniku Sabora spomenuo njegov nadimak. Predsjednik Sabora je morao reći nešto ozbiljnije, da mu je ovaj prijetio. On je zezanciju doživio kao prijetnju i čovjek je išao na policiju. Sve ove poruke o tome kako se radikaliziramo dovode do toga da na kraju kokošja jaja postaju balistički faktor. Ljudi se radi toga privode - istaknuo je dodavši kako se ni ne sjeća da je itko osim jednog davnog ministra financija u hrvatskoj politici bio gađan jajetom te majoneze kojom je Milorad Pupovac bio šprican.

O Frki Petešiću: 'Nije silovao, nije opljačkao, znamo da nije, ali je i dalje lopina'

- Toga uopće nema u hrvatskoj politici, vrši se pritisak na represivni sustav da postupa. I što radi policija? Igra linijom manjeg otpora. Ministar unutarnjih poslova, čovjek koji inače jako pazi svoje noge i što će i kako će reći, jučer mora braniti pred javnošću i činjenicama koje su neumoljive šefa kabineta Plenkovića, koji je lažno ispunio prebivališnu prijavu. Policija bi ga trebala prijaviti po službenoj dužnosti - rekao je naglasivši kako je to što je Zvonimir Frka Petešić učinio kažnjivo djelo.

- A mi slušamo zamjenu teze kako je on lobirao za Hrvatsku. A nije lobirao za ravnogorski pokret Draža Mihajlovića, to je već napredak. Ja te pitam jedno, ti mi govoriš deseto. Nije silovao, nije opljačkao, da, znamo da nije, ali i dalje je lopina. To je lopovluk. Taj stan koji je dobio na toj lokaciji košta tisuću eura mjesečno, ljudi za to dižu kredite.I to je čovjek koji je jadan takav u vlasti. Jeste li otkrili nekoga tko na prijevaran način koristi pogodnost kao Frka Petešić? Nema ga, ne postoji jer nikome to nije palo napamet. To je protuprirodni blud prema društvu. Nije bilo u mojoj Vladi, nema ni u Plenkovićevoj, osim ako nisi njegov pajdo, rođak, susjed ili prijatelj iz Pariza, koji je lobirao za Hrvatsku i u koju se vratio 2011. A lobirao je u kratkim hlačama - rekao je Milanović.