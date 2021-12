Ne odustane li predsjednik države, nakon što bude izmijenjen zakon o zaštiti građana od zaraznih bolesti, od nepoštivanja odluke o predočenju COVID potvrda u svojem uredu, bit će to državni udar, rekao je ustavni stručnjak Mato Palić za HRT.

- Doći će Inspektorat u dosta nezgodnu situaciju. Ako se to obistini, to vam je po nekoj definiciji državni udar. Dakle, to je korištenje vojske, i njega kao osobe koja je po slovu Ustava vrhovni zapovjednik na način da zabranjuje, dakle da on prenosi naredbu gospodinu Hranju, a onda on vojnicima, da ne puste nikoga u Pantovčak. To nije vojni objekt. To nije vojarna. I ukoliko se to obistini, možemo reći da imamo predsjednika države koji, koristeći svoje ovlasti, jako dvojbeno s aspekta i zakonitosti i ustavnosti, je osoba koja po Ustavu skrbi za usklađeno i stabilno djelovanje tijela državne vlasti, zapravo podriva ustavni poredak države Hrvatske - pojasnio je Palić.

Podsjetimo, Zoran Milanović je rekao kako se u njegov ured dolazi samo s pozivom ili nikako.

- U Ured predsjednika se dolazi ili na poziv ili nikako. Ili teoretski, u slučaju kaznenog djela, sa sudskim nalogom. Ovo nije zakon, ovo je zulum, to su janjičari - izjavio je Milanović.

O tim njegovim izjavama oglasio se i ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica.

- Ne znam detalje propisa kojim je uređeno postupanje nadležnih tijela, ali pretpostavljam da se u takvim situacijama može koristiti i pomoć policije - rekao je Malenica i dodao:

- Meni je neshvatljivo da netko, neka državna institucija ili jedinica lokalne samouprave ne poštuje zakon i propis i neće dopustiti sanitarnom inspektoru ulazak. Ja jednostavno ne mogu vjerovati da se to može dogoditi, da se na takav način ne poštuje zakon koji ide u smjeru da se smanji mogućnost širenja zaraze - rekao je Malenica.