Nacionalni stožer svaka dva tjedna donosi mjere, a mi smo kao odgovorna Gradska uprava i ovog puta imali širom otvorena vrata za sve prijedloge naših obrtnika, ugostitelja i poduzetnika. Na području Grada Zagreba imamo 4800 ugostitelja i svjesni smo da oni nisu svi u istom položaju. Oni koji imaju terase, rade, a oni koji nemaju, nalaze se danas, nažalost, na rubu egzistencije i nakon 14 mjeseci nije više moguće raditi i živjeti na ovaj način i našim ugostiteljima želimo pomoći, poručila je Jelena Pavičić Vukičević, obnašateljica dužnosti gradonačelnice Grada Zagreba i kandidatkinja za tu funkciju.

Kao načelnica zagrebačkog Stožera uputila je Nacionalnom stožeru prijedlog za popuštanje mjera na području Grada Zagreba, a koje se odnose na rad ugostiteljskih objekata i u zatvorenim prostorima, kao i održavanje svadbi uz pridržavanje epidemioloških mjera i ostalih događanja, ali i omogućavanje rada sajmova. Prijedlog su, naglasila je, u suradnji s epidemiolozima napisali ugostitelji, a ona ih podržala.

- Oni su doista uzeli stvari u svoje ruke, sami su u suradnji s epidemiolozima napravili pravilnik koji bi omogućio da se sigurno nastavi s radom, ne samo na terasama nego i u zatvorenim prostorima, a to se odnosi na organizaciju raznih događaja i vjenčanja, na rad ugostiteljskih objekata u zatvorenom prostoru, ali isto tako i na rad catering industrije, koja je također, u cijeloj zemlji na koljenima. Taj pravilnik omogućuje da po kvadraturi prostora svaki objekt primi onoliko gostiju koliko bi bilo primjereno da se ne ugrožava njihovo zdravlje - istaknula je dodavši kako su iz udruženja ugostitelja, što se tiče organizacije vjenčanja, prihvatili neka rješenja koja imaju druge europske zemlje.

- Primjerice, da se brzim testovima, gdje imate rezultat već za 15 minuta, testiraju gosti i izvođači i da nakon negativnog testa ti ljudi, a opet u određenoj kvadraturi, mogu ući u te zatvorene prostore - istaknula je.

Ovakvo popuštanje traže od 15. svibnja, kad ističe trenutni set mjera koji je na snazi.

- Nakon što smo omogućili onima koji su u gradskom prostoru neplaćanje zakupa, smanjili komunalne naknade za 30 posto, dali da se besplatno mogu dodatno organizirati terase, sada zbog epidemiološke situacije i činjenice da je velik broj sugrađana procijepljen, jedan dio je i prebolio koronu, nema nikakvog razloga da našim ugostiteljima ne izađemo u susret uz svu argumentaciju koju smo detaljno naveli prema Nacionalnom stožeru. I ja očekujem da će oni imati sluha i da će dati našim ljudima da rade, da privređuju, hrane svoje obitelji i na taj način pomognu gospodarsku djelatnost i Zagreba i Hrvatske u cjelini - poručila je Pavičić Vukičević.

Odbacila je navode kako ovo radi u svrhu predizborne kampanje za izbore koji se održavaju za samo četiri dana. Ne želi vjerovati da će i Nacionalni stožer to ocijeniti tako i zbog toga im dati "košaricu."

- Ovaj prijedlog došao je ugostitelja Grada Zagreba. Oni ne bi meni dali košaricu nego njima i ja znam da će biti dovoljno pameti i racija da se svi ovi vrijedni prijedlozi na najbolji mogući način sagledaju - rekla je podsjetivši kako su u nekoliko navrata slali prijedlog za dopuštanje rada sajmova, ali da Nacionalni stožer to nije odobrio.

- Ako imamo djelatnost na tržnicama, nema nikakvog razloga da na Jakuševcu, Hreliću, Britancu, Sesvetama nemamo isto tako i sajam, gdje naši vrijedni poljoprivrednici mogu prodavati svoje proizvode, oni su jako zakinuti i učinjena im je velika nepravda i krajnje je vrijeme da se i to ispravi - poručila je.

Franc Letica iz Udruženja ugostitelja Grada Zagreba ističe kako očekuje pozitivan odgovor od Nacionalnog stožera što se tiče rada ugostiteljskih objekata i unutar zatvorenih dijelova. A pohvalio je i Grad Zagreb zbog svega što su učinili za ugostitelje za vrijeme ove pandemije.

- Ono što je Grad Zagreb napravio za ugostiteljstvo bi trebala biti nit vodilja svih gradova, smanjili su porez na potrošnju , ukinuli su ga u cijelosti, nadamo se da će on ostati ukinut i u budućnosti i da će taj porez nestati na nivou cijele države. Cilj je otvaranje ugostiteljskih objekata u cijelosti, rad unutra i da se konačno dopuste svadbe - poručio je.

Dražen Biljan iz Nezavisne udruge ugostitelja Grada Zagreba istaknuo je kako broj novozaraženih pada iz dana u dan te da je sve više i onih koji su već preboljeli koronu.

- Ugostitelji Grada Zagreba žele što prije početi raditi u kompletnim prostorima. Sve ovo vrijeme imali smo dobru komunikaciju s Gradom Zagrebom, želimo da te mjere i dalje budu na snazi, uvijek smo pozdravljali te odluke, zajedničke dogovore. Kao što je rekao i kolega, Grad Zagreb ukinuo je porez na potrošnju, oslobođeni smo plaćanja terase, 30 posto komunalne naknade, no dajte nas otvorite, ugostitelji su na izmaku snaga, svakim danom se sve više tvrtki zatvara i otpuštaju radnici. Apeliramo na Nacionalni stožer uz podršku Grada Zagreba da nas otvore čim prije. Ugostitelji žele raditi, ne žele besplatan novac, želimo se što prije oporaviti i izaći iz ove krize - naglasio je.

No, svjesni su, kažu obojica, da je ipak teško da će Nacionalni stožer već od 15. svibnja dopustiti organizaciju svadbi i ostalih događanja.

- Sad imamo pilot projekte pa ćemo vidjeti kako će to sve izgledati. Pričekajmo to pa ćemo znati neke podatke na temelju kojih ćemo i odluke donositi - rekao je na pitanje kako bi izgledalo to brzo testiranje prije ulaska, primjerice, na svadbenu svečanost.

Biljan je istaknuo kako pregovaraju s Nacionalnim stožerom modus otvaranja.

- Mi želimo otvoriti čim prije, ali nekakav realan okvir je 1. lipnja. Ali treba vidjeti kakvi će biti rezultati ovih pilot projekata kojih imamo sutra pa u subotu, nakon kojih će se ljudi poslije tjedan dana pratiti. Vidjet ćemo hoće li biti zaraženih. Mi smo partneri Nacionalnom stožeru, ali apeliramo na njih da nas zovu što češće na razgovore kako bi dogovorili optimalne mjere kako bismo sačuvali maksimalno zdravlje naših građana - rekao je.

Što se tiče cijepljenja ugostiteljskih djelatnika, Letica ističe kako je Zagreb po tome pri vrhu u zemlji.

- Ja čekam svoj red i želim da u mom lokalu budu cijepljeni djelatnici. Želim da moj lokal bude covid safety lokal, da se moji gosti osjećaju sigurno - rekao je.

Pavičić Vukičević komentirala je kaznenu prijavu koju je podignula njezina protukandidatkinja Vesna Škare Ožbolt protiv nepoznatog počinitelja zbog zvanja ljudi i "pljuvanja" po njoj istaknuvši kako je i ona prijavila DIP-u takve slučajeve.

- Velik broj sugrađana koji se izjašnjavaju da bi glasali za nas primaju takve teške riječi na naš račun. Mi smo jučer DIP-u, jer smo i mi imali takve informacije, uputili zahtjev da se preko policije ispita o kome se radi i da se najstrože sankcionira onaj tko u izbornoj utrci doista nečasno i nepošteno pokušava zaraditi koji glas više. Ali to je nebitno, to će građani prepoznati i takvi će ljudi biti kažnjeni, uvjeravam da to policija može i kroz pola sata uvidom u te brojeve vidjeti o ome se radi i javnost zaslužuje znati tko je to - poručila je.