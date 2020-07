'Ako nam se dogodi još svadbi, nećemo više imati kontrolu'

Epidemiolog Alen Medić je izvijestio kako je od jučer 16 novih pozitivnih slučajeva, a za svadbu je ukupno vezano 23 zaraženih, od čega jedna osoba iz Zagreba

<p>Zbog porasta oboljelih od korona virusa, vezanog uz svadbu od prošlog petka, ispred Poliklinike su izvanrednu konferenciju održali ravnatelj Opće bolnice Zadar <strong>Željko Čulina</strong> i epidemiolog <strong>Alan Medić</strong>. Kako je ravnatelj Čulina rekao, njihova djelatnica bila je vanjski kontakt i pozitivna na korona virus, nakon čega je određena samoizolacija za 13 djelatnika, 10 specijalista anestezije i tri medicinske sestre.</p><p>- O događaju smo izvijestili lokalni stožer i ministra Vilija Beroša, koji je obećao svu pomoć koja bude potrebna. Što se tiče rada u bolnici, ukinuli smo hladni program pa će se odrađivati svi hitni i maligni bolesnici. Ministar je uputio četiri specijalista anestezije za ispomoć bolnici pa nema razloga za zabrinutost. Imamo samo jednu pacijenticu na odjelu COVID, a jedan je pacijent premješten u Kliniku Fran Mihaljević, rekao je dr. Čulina, javlja <a href="http://www.057info.hr/vijesti/2020-07-10/beros-u-zadar-poslao-cetiri-anesteziologa-medic-se-pribojava-kontakata-gostiju-svadbe" target="_blank">057info</a>.</p><p>Medić je izvijestio kako je od jučer 16 novih pozitivnih slučajeva, a za svadbu je ukupno vezano 23 zaraženih, od čega jedna osoba iz Zagreba. Kao posljedica širenja virusa na ovom događaju u samoizolaciji je 120 osoba te i još 41 koji su se sami javili svom obiteljskom liječniku kako bi se stavili u samoizolaciju.</p><p>- Nažalost, ovo je bila neprilika s masovnim okupljanjem, veliki broj ljudi na malom prostoru i ne treba puno da se korona razbukta. Što raste veći broj s pozitivnim nalazima statistički je veća šansa da radi u zdravstvenoj djelatnosti, netko u Domu umirovljenika i onda otvaramo virusu prostor u rizične skupine koje pune bolnice. Kada napunimo bolnice to ometa našu operativnost, rekao je Medić i dodao:</p><p>- Želimo bez obzira na sve mjere zabrane kaubojskog ili Žikinog kola, kad idete na masovna okupljanja, pripazite jedni na druge, vrlo brzo se širi lanac. Ako nam se desi još nekoliko svadbi, bit će nam zavezane ruke i nećemo moći kontrolirati priču. Ne morate se rukovati sa svakim, nije nužno toliko intimnog kontakta. Danas je sedmi dan od svadbe, očekujemo još dan-dva priljev novih slučajeva. Strah me je više njihovih kontakta, jer smo imali prijenos unutar obitelji, gdje je kolegica bila zaražena a nije bila na svadbi. Cijelu rekonstrukciju je nemoguće napraviti, imamo šarolik popis od oko 300-350 gostiju, članova benda, osoblja... sve ih zovemo gostima.</p><p>Ako se priča počne razbuktavati i prema kontaktima gostiju svadbe, sustavu prijeti veliko naprezanje.</p><p>- Mi smo sinoć bili tu do 12 sati u noći, šest mjeseci se nismo izgasili, ne možemo ići dan na godišnji. Ispred nas je jesen, moramo nekako izdržati.</p><p>Pod nadzor je stavljena i jedna djelatnica vrtića, kao i njezine kolegice i djeca s kojima je bila u kontaktu. Zbog pozitivnog nalaza djelatnice Doma umirovljenika u Zadru uzet je 31 bris, za koje će rezultati biti poznati tijekom dana. Za sada nitko od njih ne pokazuje simptome bolesti.</p>