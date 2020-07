Bubaš: Maske će u nekim situacijama biti obavezne

<p>Ne bih govorila o pooštravaju mjera već kako bolje implementirati one postojeće mjere. Ne bih nikako željela da ljudi shvate da su na redu nekakva nova ograničenja ili restrikcije. Pogotovo sada kada treba pažljivo pratiti da se ostvari jedan balans između želje da živimo čim više u normalnim okolnostima koliko je to moguće, a s druge strane da pazimo da se ne zarazimo, rekla je pomoćnica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, <strong>Marija Bubaš</strong> u emisiji "U mreži Prvog". </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>Potvrdila je da se Stožer u četvrtak sastao dvaput te dodala kako se pomno razmatraju sve mjere.</p><p>- U kojem smjeru će se zaista donijeti odluka to će Stožer odlučiti kada bude vidio u kojem smjeru treba najbolje ići - rekla je Bubaš te dodala kako je cijela situacija s korona virusom pod nadzorom. </p><p>- Imali smo i 96 zaraženih dvaput. Trebalo bi naglasiti, možda se ne naglašava dovoljno. Jedna linija koja se proteže kroz cijelu epidemiju i, to je ono što bi mi trebali osvijestiti da svojim ponašanjem mi utječemo i na porast i na pad broj slučajeva. Hoćemo li fizički razmak držati, nositi masku kad ona nije obavezan utječemo na ishode. To se proteže na sva okupljanja kako god se ona zvala - mišljenja je Bubaš. </p><p>Objasnila je kako je Hrvatska na popisu zemalja u kojima se maske nose najmanje.</p><p>- Za nas bi bilo bolje da koristimo, jer novija istraživanja pokazuju, da nošenje čak i platnenih maski smanjuje prijenos zaraze. Kako god cijelo vrijeme učimo tako ćemo morati i prilagoditi ponašanje tako da ćemo se morati do jeseni priviknuti na to da će u nekim okolnostima maske biti obavezne - izjavila je Bubaš. </p><p>Situaciju je komentirao i načelnik Uprave za granice <strong>Zoran Ničeno,</strong> koji je rekao da da nisu u jednakom statusu državljani EU-a i državljani trećih zemalja. </p><p>- Mi smo uveli sustav najave i vidimo koji su to razlozi ulaska. Broj ulazaka državljana Srbije i BiH je vrlo mali - rekao je Ničeno te dodao kako svi putnici na ulasku u ulasku u Hrvatsku dobiju letak gdje pišu sve osnovne mjere kojih bih se trebali pridržavati, što uključuje i prva dva tjedna u kojima je potrebno održavati što veću fizičkom distancu, nositi masku i prati ruke. </p>