'Ako nas prevare, tražit ćemo stanke i raspravljati cijelu noć'

Vlada želi pravosuđe i njegovo funkcioniranje dići na višu razinu, napraviti bolju mrežu sudova, ojačati neovisnost pravosuđa, rekao je u srijedu ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković u Hrvatskom saboru, koji je kasno poslijepodne otvorio raspravu o tri pravosudna zakona, a iz Mosta su poručili da će, ako se rasprava ne prekine u 20 sati kako je obećano, "ići" sa stankama i raspravljati cijelu noć.

"Budemo li prevareni, ići ćemo sa stankama, raspravljat ćemo cijelu noć", zaprijetio je Nikola Grmoja (Most), tvrdeći da su od predsjednika HDZ-ova Kluba Branka Bačića dobili ponudu da se rasprava završi u 20 sati i nastavi ujutro.

"Što se mene tiče, možemo ostati do ujutro, no predstavnici klubova, pa i Vašeg, usuglasili su se da ćemo raditi do 20 sati," uzvratio mu je potpredsjednik Sabora Milijan Brkić.

Grmoja je izrazio nezadovoljstvo što rasprava o važnim pravosudnim zakonima počinje "debelo" iza 18 sati, pa je vladajućima poručio da je sramotno da se tako važni zakoni raspravljaju i donose pod okriljem noći.

Izmjene koje u pravosudnim zakonima predlaže Vlada nazvao je kozmetičkima, te najavio da će Most predložiti zakone koji će biti stvarna reforma.

Sabor objedinjeno raspravlja o izmjenama zakona o sudovima, o Državnom sudbenom vijeću i područjima i sjedištima sudova.

Utvrdili smo da prekršajni sudovi imaju manji broj predmeta, da suci nisu dovoljno iskorišteni, spajanjem općinskih i prekršajnih sudova imat ćemo dobrodošlu "kadrovsku infuziju", rekao je ministar objašnjavajući predlažemo spajanje sudova.

Umjesto 24 općinska i 22 prekršajna suda ubuduće će biti 34 suda, a istovremeno će se na neka područja vratiti općinski sudovi, ali uvećani, odnosno s pridodanim prekršajnim sudovima.

Bošnjaković navodi da se predloženim izmjenama želi poslati i poruka jasnijeg, transparentnijeg rada Državnog sudbenog vijeća.

Zbog nezadovoljstva načinom imenovanja sudaca, odnosno sporosti postupaka, propisuje se da je DSV dužan u roku šest mjeseci od raspisivanja javnog poziva imenovati suca, vodeći računa, uz ostalo, o bodovima s rang ljestvice.

Reformom se jača i neovisnost pravosuđa, naglašava Bošnjaković, jer se ukida odredba da ministar daje mišljenje u procesu imenovanja predsjednika sudova, a neće više moći, kao do sada, imenovati v.d. predsjednika suda ako predsjednik negdje nije izabran, već će odluku o tome donositi DSV.

Mijenjaju se i odredbe izbora predsjednika Vrhovnoga suda tako da DSV šest mjeseci prije isteka njegova mandata raspisuje javni poziv, kandidature se dostavljaju Uredu predsjednice Republike, koja sve te kandidature dostavlja na mišljenje saborskom Odboru za pravosuđe i općoj sjednici Vrhovnoga suda.

Precizira se i izbor glavnog državnog odvjetnika – javni poziv raspisuje Državnoodvjetničko vijeće, upućuje sve materijale Vladi, a Vlada, kao i do sada, predlaže Saboru imenovanje glavnog državnog odvjetnika.