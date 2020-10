Ako ne opravda današnji nedolazak Čolaka će na iduću raspravu dovesti policija

Marin Čolak i Dalibor Opačak (gore) 2010. jurili su autima na autocesti A1 i sudarili se. Čolak je ispao iz auta, a Ivana Obad (20), njegova suputnica, poginula je. Slejdeće ročište zakazano je za siječanj

<p>Luka Lenić, odvjetnik Marina Čolaka, u srijedu poslijepodne obavijestio je sud da njegov klijent ima temperaturu a on od ranije zakazanu raspravu na Općinskom sudu u Šibeniku pa je sutkinja Županijskog suda u Zagrebu Koraljka Bumči odgodila raspravu. Dalibor Opačak došao je na sud no bez prvooptuženog raspravu nije bilo moguće održati. Sljedeće ročište zakazala je za 11. siječanj 2021. </p><p>Sutkinja je obvezala Čolakova odvjetnika da u roku od tri dana ispriča današnji Čolakov nedolazak ( s popratnom medicinskom dokumentacijom). U suprotnom će Čolaka na iduću raspravu privesti policija. </p><p>Podsjećamo, 5. studenog 2010. <strong>Marin Čolak</strong> u Ferrariju Modeni i <strong>Dalibor Opačak</strong> u Nissanu 350 krenuli su prema Grobniku. Relativno normalno su vozili do Draganića, a onda slijedi luda vožnja. Nakon čvora Bosiljevo, Ferrari, koji je vozio brzinom od 181 km/h, i Nissan koji je jurio 205 km/h, dotaknuli su se. Čolak, koji nije bio vezan, ispao je iz auta i preživio, a njegova suputnica Ivana Obad, koja je bila vezana, izgorjela je u Ferrariju koji je sletio s ceste okrenuvši se nekoliko puta.</p><p>Budući da je Nissan u toj utrci bio brži, Opačak je, tvrdi tužiteljstvo, nepropisno desnim trakom pretjecao Ferrari. Do nesreće je došlo kad je Čolak, iz još neutvrđenog razloga, skrenuo u desno, a Opačak nije stigao na vrijeme prikočiti.</p>