Ako osam zastupnika manjina ostane jedinstveno, HDZ ne može do većine s Domovinskim

Mi smo najprije imali sastanak svih predstavnika nacionalnih manjina, sedam koji smo ponovili mandate i jedan koji je novi, mi smo u skladu s dogovorom kojeg smo postigli. Prvo je da idemo zajedno, drugo da se držimo zajedno i da se ne dopušta da nas se cijepa na one koji su podobni i nepodobni, jer znamo što to znači, na kraju ćemo svi biti nepodobni. Treće, dogovorili smo da odemo na razgovor s našim partnerima s kojim smo osam godina činili Vladu, poručio je jučer u svom nastupu na HRT-u predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac.

U ovoj izjavi je izuzetno znakovito da postoji dogovor osam manjinskih zastupnika o držanju zajedno. Iako su prvo razgovarali s HDZ-om i spremni su podržati, kao i dosad, novu Vladu predvođenu Andrejom Plenkovićem, HDZ-u je zajedništvo manjinskih zastupnika problem za sastavljanje većine i vlade s Domovinskim pokretom. HDZ i partneri su osvojili 61 mandat, a s manjinskim zastupnicima imaju 69 ruku u Saboru, pa im nedostaje još sedam do većine. Jedina opcija je Domovinski pokret koji ima 13 zastupnika(bez Mislava Kolakušića koji odbija koaliciju bili s HDZ-om, bilo sa SDP-om). A prvi i temeljni uvjet Domovinskog pokreta je micanje SDSS-a iz buduće većine i Vlade. HDZ i Domovinski pokret imaju zajedno 74 mandata, pa im nedostaju dvije ruke. To se planiralo "popuniti" s preostalih pet ili barem dva manjinska zastupnika. Ali ako se oni budu držali zajedno i odbiju koaliciju bez SDSS-a, HDZ je u problemu i ne može do većine jer su svi ostali odbili koaliciju s njima. Čak i da Dario Zurovec iz Fokusa ne posluša naputak svoje stranke da ne ide s HDZ-om, opet nedostaje jedan zastupnik.

Domovinski pokret je svojim biračima obećao još jedan uvjet koji se tiče manjina, a mogao bi biti nepremostiva prepreka za koaliciju s manjinskim predstavnicima. Domovinski pokret bi ukinuo pozitivnu diskriminaciju po kojoj se predstavnici manjina biraju na posebnim listama u posebnoj izbornoj jedinici i tako im je zajamčen ulazak u Sabor. Domovinski pokret je u programu obećao da će to ukinuti i da će se birati na općim izborima, što znači da mnogi, a možda i svi sadašnji zastupnici manjina ne bi ni vidjeli Sabor. Sada bi ti isti manjinski zastupnici trebali podržati stranku koja bi im ukinula saborska mjesta. Na to je očito ciljao i Pupovac u svojoj daljnjoj izjavi.

- Mi imamo neku vrstu pravila, neku vrstu vrijednosti, imamo razumijevanje što bi bilo dobro za društvo, politiku, zemlju, za pripadnike nacionalnih manjina. Ne možete voditi antimanjinsku politiku i istovremeno misliti da je to dobro za Hrvatsku. Nije dobro. Ne možete isključivati a priori pripadnike manjina, bilo sad srpsku, a na kraju dana i sve ostale i diskreditirati njihove mandate. To je nešto što je nesvojstveno ozbiljnoj demokraciji - rekao je Pupovac.

Ali ni tu nije kraj problema HDZ-u ako bi sastavljali Vladu s Domovinskim pokretom, a bez predstavnika manjina. HSLS je osvojio dva mandata u Saboru, a njihov predsjednik Dario Hrebak je dosad bio pouzdani partner Plenkovića. Međutim, u intervjuu za Večernji list prilično jasno je naglasio da se oni zalažu za novu vladu u kojoj bi bili i manjinski zastupnici. Rekao je da je to važno kako ne bi "nazadne ideje" prošle u Saboru, te da HSLS neće pristati na ništa što bi umanjilo sadašnju razinu postojeće zaštite manjinskih i ljudskih prava. Dakle, ideje poput ukidanja biranja zastupnika na posebnim listama i izbacivanje manjina iz vlade nisu prihvatljive HSLS-u koji ima dva saborska zastupnika.

- Domovinski pokret nije dobio bezgranično povjerenje građana na izborima. Dobio je dovoljno da može sudjelovati u radu većine, ali ne i dovoljno da može ideološki mijenjati društvo - poručio je Hrebak u razgovoru za Večernji list.