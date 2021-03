"Odlagalište otpada Jakuševec u mojem će mandatu biti sanirano do kraja. Znam da mnogi u izbornoj kampanji govore istu stvar, no ja sam odlučan u tome. Gradski zastupnici SDP-a i nezavisni Renato Petek do sada su učinili što su mogli, uspjeli su ishodovati zabranu produženja držanja domaćih životinja", rekao je Joško Klisović na savskom nasipu preko puta Jakuševca.

Najavio proširenje tramvajske mreže, rekonstrukciju tržnice i multikulturalni centar

Dodaje kako će sanacijom Jakuševca Zagreb dobiti kvalitetniji zrak, a ukupno pitanje rješavanja otpada riješit će kroz projekt nove poslovne zone kružnog gospodarstva, koja će obuhvaćati sve elemente potrebne za gospodarenje otpadom.

Klisović je također najavio proširenje tramvajske mreže u četvrti Novi Zagreb istok, koja bi išla preko mosta Mladosti, na Sarajevsku ulicu, na Ukrajinsku, pa na SR Njemačke i ponovno se uključila na Aveniju Dubrovnik.

"Treba pružiti logističku i prometnu potporu dijelu grada koji je ostavljen isključivo autobusima, koji svojim kapacitetom ne mogu zadovoljiti potrebe preko 60.000 ljudi u istočnom dijelu Novog Zagreba", kazao je Klisović.

Najavio je i cjelovitu rekonstrukciju tržnice u Utrinama, izgradnju novih kulturnih sadržaja te proširenje knjižnice u Zapruđu u multikulturalni centar.

Također je najavio da će kao gradonačelnik snažno inzistirati na održavanju vrelovodne mreže u tom dijelu grada, koja često puca.

Klisovićev kandidat za zamjenika gradonačelnika Renato Petek kaže kako je 100.000 Zagrepčana trpjelo nižu kvalitetu zraka zbog svega što se događalo na Jakuševcu.

Petek: Sanacija nije tekla po rasporedu, za to zaslužni i HDZ i Filipović

"Sanacija nije tekla prema rasporedu, za su također zaslužni HDZ i Filipović, koji su podržali produljenje roka trajanja odlagalištu i glasali da se novi centar za gospodarenje otpada preseli na Resnik. Ne samo to, nego da i sav otpad iz Zagrebčake županije bude prihvaćen u Zagrebu", rekao je Petek.

Petek je poručio da su na Jakuševec često dolazili on i kolege iz SDP-a, poglavito kada se kršio zakon, za razliku od kandidata za gradonačelnika Tomislava Tomaševića koji to radi samo u predizbornim kampanjama, a prije ulaska u Sabor upravo je ispred Jakuševca obećao da će ga zatvoriti do kraja godine, no to se nije dogodilo.

Na pitanje radi li se o promjeni taktike SDP-a kada kritiziraju Tomaševića, Petek je odgovorio da kao nezavisni može tako govoriti. "Ne vidim promjenu neke taktike, mi se naprosto obraćamo našim biračima", kazao je.

Klisović je ustvrdio da njihova kampanja i dalje ide afirmativnim putem, a Tomaševića i Možemo i dalje vidi kao partnere u upravljanju gradom. Onog trena kada postanem gradonačelnik mislim da ćemo dobro surađivati, poručio je Klisović.