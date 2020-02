"Ako se ovako nastavi, nijedna zemlja neće izbjeći epidemiju"

Ako mjere poduzete u Kini nisu uspjele, to znači da se virus možda ne može staviti pod kontrolu. Svijet će tad morati promijeniti način rada i fokusirati se na suzbijanje učinaka korona virusa.

Rekao je to šef katedre za javno zdravstvo Sveučilišta u Hong Kongu i njihov vodeći epidemiolog Gabriel Leung, koji tvrdi da bi se epidemija korona virusa mogla proširiti na otprilike dvije trećine svjetskog stanovništva ako je ne stave pod kontrolu.

On je i prije upozoravao na smrtonosni virus. Upozorio je krajem siječnja u znanstvenom radu u časopisu Lancet da zaraze u kineskim gradovima “eksponencijalno rastu” te da za zarazom u Wuhanu zaostaju jedan do dva tjedna.

- Takav podatak u teoriji je moguć ako se virus bude širio brzo poput prehlade i obične gripe. Zasad se korona virus širi bliskim kontaktom, ali ako se to promijeni, to je već problematično. U Hrvatskoj smo spremni, ali ako ostane ovakvo stanje, ako se kojim slučajem i to promijeni, nema zemlje koja može spriječiti epidemiju - objasnio je dr. Bernard Kaić, specijalist epidemiologije.

Utvrđeno je kako postoji pravilo 20/80 - svaki peti zaraženi čovjek može proširiti zarazu na mnogo više drugih ljudi nego što je to uobičajeno. U ovom bi slučaju to bio Britanac Steve Walsh (53), koji je dosad zarazio 11 ljudi. Mike Ryan, stručnjak Svjetske zdravstvene organizacije za izvanredna stanja, rekao je da je vrlo teško predvidjeti razvoj bolesti koja je izbila u Wuhanu u prosincu.

Ona još nije dosegnula vrhunac. Dvije trećine kineskoga gospodarstva zaustavilo je rad. Više od 80 posto prerađivačke industrije te oko 90 posto izvoznika bilo je zatvoreno. Pogone su zatvorili Ford, Volkswagen, BMW, Bosch, Nissan, Honda, Toyota, Peugeot, Citroën, Tesla i ostale kompanije. Prema analizi azijskog poslovnog medija Nikkei Asian Review, pad prerađivačke industrije u Kini za deset milijardi dolara smanjit će vrijednost svjetskog BDP-a za 6,7 mlrd.

No zbog neizravnih posljedica na ostatak industrije gubici će biti višestruko veći i iznositi 65 milijardi dolara. Najveće štete imat će industrije Južne Koreje i SAD-a. Cijene sirove nafte pale su otkad su krenule vijesti o epidemiji. Globalna potražnja za naftom u 2020. bit će 820.000 barela na dan, umjesto 1,1 milijun barela.

- Pad cijena nafte smanjit će proizvodnju, a time i zaradu. Nafta će pojeftiniti i stvoriti manjak u državnom proračunu, ali ćemo više osjetiti rast cijena nakon ovog pada - rekao je Davor Štern, energetski stručnjak.