'Ako se snimalo ministra, to je pitanje nacionalne sigurnosti'

Bivša ministrica pravosuđa Vesna Škare Ožbolt (57) osvrnula se na aferu SMS gostujući u emisiji Novi dan televizije N1.

- Meni to izgleda kao da je ovih šest mjeseci uvod u ozbiljnije stvari koje se danas najavljuju. Praćenje četiriju žena, od toga jedna je i bivša supruga, po meni je bio samo uvod u ono što se sada objavljuje; pokušaj praćenja, neovlaštenog snimanja dužnosnika, saborskih zastupnika. To je bio postepeni putokaz. Mislim da ćemo saznati istinu. Premala je ovo zemlja da se stvari ne rasvijetle - kaže Škare Ožbolt o duljini traljanja istrage afere.

Nakon što je Nacional objavio priču o namjeri špijuniranja ministra unutarnji poslova, Škare Ožbolt kaže da se radi o razgranatoj istrazi.

- Ovo je razgranata istraga i tko zna što će se tu sve razotkriti. Pitanje je samo kada će javnost to saznati. Sve ove radnje, ako su takve kako se objavljuje, su grozne. Previše je tu nedopuštenog ponašanja koje podsjeća na zloporabu, djelovanje paraobavještajnog aparata. Podjeća me na neka vremena '99. godine, kada je dosta ljudi iz političkog vrha bilo neovlašteno snimano. Dosta je tu čudnih stvari i istraga doista treba biti temeljita - zaključuje Ožbolt.

- Premijer se ponaša u sklopu očekivanog. Ukoliko se ove informacije potvrde, da se snimalo ministra unutarnjih poslova, a logika mi nalaže da možda nije samo bio ministar unutarnjih poslova, onda je to pitanje nacionalne sigurnosti, za sjedicu Vijeća za nacionalnu sigurnost. To kažem bez imalo pretjerivanja. Poznavajući sve što se događalo u našoj mladoj demokraciji, to poprima neke druge razmjere. To onda nisu četiri žene snimane, to je sasvim druga priča - kaže bivša ministrica.