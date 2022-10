Ako smo pametni, na recesiju možemo gledati kao na šansu

Svjetska banka tvrdi da globalno gospodarstvo - možda! - kreće prema recesiji. Tri najveća svjetska gospodarstva - SAD, Kina i eurozona - kažu u Svjetskoj banci, bilježe oštro usporavanje rasta pa bi čak i jedan umjereni udarac mogao svjetsko gospodarstvo gurnuti u recesiju. Trebamo li se toga plašiti? To svakako nije dobra vijest. Ali svi mi malo stariji imamo iskustvo brojnih recesija. Nema razloga za paniku. Možda čak, naprotiv, možemo naći motive za umjereni optimizam. Što je, uopće, recesija? To je, tehnički gledano, pad gospodarstva u dva ili više uzastopnih kvartala. Ako privredna aktivnost pada pola godine, zemlja je u recesiji. Loše je što bi u recesiju mogla potonuti Njemačka, najveće europsko gospodarstvo. To bi značilo smanjenje gospodarske aktivnosti i u Hrvatskoj, ali i manje turista iz te zemlje dogodine.