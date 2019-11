'Ako želite kupiti kuću do mora u Hrvatskoj, razmislite dvaput'

Hrvatsku je zadnjih par dana zahvatilo jako i orkansko jugo, a razina mora se podigla i poplavila rive. Stručnjak za tsunamije, klimatolog i oceanograf dr. sc. Mirko Orlić rekao je za RTL da su poplave posljedice klimatskih promjena.

- Imate dva procesa: jedno je da se srednja razina mora podiže, a to znamo da je povezano s klimatskim promjenama. Drugo je da su sve one meteorološke prilike koje dovode do poplava, a to znači nizak tlak, jak južni vjetar također povezani s klimatskim promjenama. S godinama će se oni mijenjati, bit će češći, intenzivniji i dugotrajniji - rekao je. Istaknuo je da se ljudima čini daleko ono što bi se moglo dogoditi 2050. i 2100. godine.

- Ne bih rekao da su uranile, samo se javlja povremeno ono što će se kasnije javljati češće. Znači, i dalje se prognoze rade do 2050. najviše do 2100. pa to možda ljude uljuljka i čini im se da je daleko te da ne treba ništa raditi pa je ovo možda nekakav podsjetnik što se može dogoditi - rekao je Orlić.

Projekcije predviđaju da bi se razina mora mogla podići za 30 do 60 centimetara, a možda i više.

- Projekcije se rade za različite scenarije, npr. jako smanjujete emisiju stakleničkih plinova, a onda se do kraja stoljeća očekuje, globalno gledajući, 30 do 60 centimetara podizanja razine mora. Ako se ništa ne poduzme, može biti i više od metar. U Hrvatskoj je vrlo slično kao i u svijetu. Imali smo od 60.-ih i 90.-ih godina dosta stabilan vodostaj, otada imamo porast vodostaja od 10 centimetara, a to je puno - objasnio je.

Dodao je kako bi Hrvatska, prema uzoru na Italiju, trebala uvesti u škole predmet o klimatskim promjenama.

- Apsolutno bi to trebalo uvesti u Hrvatsku, ali da se kvalitetno napravi. Važno je da se mladi ljudi angažiraju. Ima jako puno pokreta koje mladi ljudi organiziraju, ja mislim da je to sjajno - poručio je.

Složio se i kako bi građani trebali dvaput razmisliti ako namjeravaju kupovati nekretninu koja je prvi red do mora.

- Svakako bi trebali razmisliti. I Šibensko-kninska županija je počela raditi obalne planove u kojima označava gdje je rizično, a gdje manje rizično kupiti nekretninu - rekao je.

