Akrap: Ovo prepucavanje je čak zdravo jer se ističe demografija

Savjetnik predsjednice RH za demografiju Anđelko Akrap u srijedu je uoči svečanosti obilježavanja Dana Hrvatskog sabora novinarima izjavio da je pitanje demografije "ključno za biološki i ekonomski opstanak Hrvatske".

Na pitanje o prepucavanju premijera Andreja Plenkovića i predsjednice Kolinde Grabar Kitarović oko sazivanja sjednice Vlade na temu demografije, kazao je da to "smatra čak i zdravim, u smislu da se istakne ta tematika", no, dodaje kako on to ne bi kvalificirao prepucavanjem.

- Pitanje demografije je krucijalno i stalno prisutno. Bilo bi dobro da dođe do dogovora predsjednice i premijera. Materijale za sjednicu Vlade mu nije ni slala jer mu je prvo predložila nekoliko termina za sazivanje sjednice, a kako nije dobila odgovor o nekom terminu, nije ni slala materijale - kazao je Akrap koji je na svečanosti u Saboru bio u funkciji predsjedničina izaslanika. Istaknuo je kako materijali na temu demografije postoje jer cijeli tim radi na njemu već duže vrijeme.

- Na Vladi bi se raspravilo o tim mjerama, postiglo suglasje koliko je moguće i izašlo u javnost s prijedlogom. Nije to nametanje stavova, to je temelj za raspravu, a predsjednici je jako stalo do toga jer je to bilo u njenom programu. Problem se može početi rješavati -smatra Akrap. Prema njegovu mišljenju, predsjednica Grabar Kitarović svoje će mjere predstaviti 11. lipnja, jer je to jedan od datuma koji je predložila za održavanje sjednice Vlade.

Istaknuo je da je važno da se dosta govori o problemu demografije na koji se upozorava već dugo.

- Demografi upozoravaju da se ne radi dovoljno. Malo nas je, ali suglasni smo jer je to politika biološkog opstanka, a ne politika lijevo-desno. Sve strukture hrvatskog društva moraju postati svjesne toga. Kada se ta problematika vrati u srž, dosta smo postigli. Nema pozicija, opozicija, to je zajednički problem svih nas - poručio je Akrap.

Naglasio je da je program pripreman u Uredu predsjednice razvojni i zadire u sve segmente i uključuje razvoj sela i gradova kao nositelje razvoja.

- Činjenica je da su za provedbu tog programa potrebna određena financijska sredstva, ali u budućnost treba ulagati - zaključio je Akrap.