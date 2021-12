S ljudske strane gledano stojim iza svega što sam napravio u vezi obitelji Hussiny - smatrala me država krivim ili ne. Za mene su to prvenstveno ljudi u nevolji kojima je trebalo pomoći u zahtjevu za azilom, a sve ostalo je manje bitno. Ponavljam, u toj skupini od četrnaest članova obitelji Hussiny, bilo je jedanaestoro djece različite dobi, a djeca su ovakvim migracijama najranjivija i najnezaštićenija skupina. Ja sam tim ljudima pomogao koliko sam mogao, a neka se policija zapita što su učinili oni.

Ispričao je to za Jutarnji list Dragan Umičević, aktivist udruge Are You Syrious, nakon pravomoćne presude kojom mora platiti 60.000 kuna. Naime, on je proglašen krivim za pomaganje u iregularnom prelasku granice obitelji male Madine. Kže da ga presuda, kakva je, nije iznenadila, ali da do nje nije trebalo doći da se sud vodio dokazima koje su predočili. Tvrdi da su svaki korak u postupku pomoći toj obitelji napravili u skladu sa zakonom.

Presudom će ovaj umirovljeni branitelj iz Osijeka morati platiti 60.000 kuna u pet obroka, što je daleko više od njegove mirovine, koja je bila 5500 kuna na početku suđenja 2018. godine.

- Mnogo je pravnih apsurda u presudi protiv našeg volontera, od činjenice da sud priznaje kako je ta obitelj već bila u Hrvatskoj kada su nam se obratili za pomoć u traženju azila, do toga da Dragan nikada nije imao izravni kontakt s obitelji male Madine, što smo na sudu i dokazali. Ovo je, dakle, još jedan u nizu ozbiljnih alarma koji pokazuju da hrvatsko pravosuđe trenutno služi kao produžena ruka naše vlade, koja se svim silama trudi zastrašiti i ušutkati one koji govore o zločinu koji je počinjen protiv šestogodišnje djevojčice i njene obitelji. To je nedavnom presudom potvrdio i Europski sud za ljudska prava, koji je jasno utvrdio da je istraga u slučaju smrti male Madine bila neefikasna, da je Hrvatska grubo povrijedila njeno pravo na život, članove njene obitelji izložila mučenju, a naše aktiviste sudski progonila i zastrašivala kako bi odustali od podrške njenoj obitelji - napisali su iz Udruge i poručili da će nakon današnjeg sastanka s odvjetnicima najaviti daljnje korake.

- Madinin život ne možemo vratiti, ali se za pravdu za nju, njenu obitelj i volontere koji su im pružili ruku podrške možemo i moramo i dalje boriti - poručili su.