Aktivisti izviždali zastupnike, premijer otišao na stražnji ulaz

Na Markovu trgu traje prosvjed članova platformi Možemo, Zagreb je naš i stranki Nova ljevica, ORaH i Radnička fronta.

Stigla je i policija, budući da skup nije prijavljen, ali prosvjednici nisu odustali.

Zagrebačka oporba dočekala jutro ispred Sabora: Prosvjeduju jer vladajući nisu donijeli Zakon o obnovi Zagreba Reporterka: Nikol Zagorac Objavljuje 24sata u Nedjelja, 17. svibnja 2020.

Uspjeli su pred saborom ostati do jutra i plan im je dočekati zastupnike koje žele potaknuti na glasanje o Zakonu o obnovi Zagreba nakon potresa prije raspuštanja sabora.

Podsjetimo, ispred Sabora raširili su poruku - Zagreb vam ovo neće zaboraviti!, a zagrebački gradski zastupnik i predsjednik stranke Zagreb je naš! Tomislav Tomašević pojasnio je zašto su se okupili i zašto je sutrašnje raspuštanje Hrvatskog sabora izazvalo bijes i frustraciju kod građana.

- Gdje drugdje doći nego ovdje pred zgradu Sabora, koji sutra odlučuje hoće li se raspustiti, što ide u korist HDZ-u koji želi pogurati izbore ili će odraditi ono što su obećali odraditi, a to je donijeti kvalitetan zakon o obnovi Zagreba i okolice koji je usuglašen sa strukom i građanima te da se konačno mogu obnavljati zgrade. Svi sad čekamo to, a oni raspuštaju Sabor. Ne možemo čekati još pola godine i novog ministra. Najbolje bi bilo da ih građani kazne na izborima jer ih nije briga za njih. Možemo samo protestirati, pozvali smo rano ujutro i građane da nam se pridruže, sutra u 11 sati je odluka. Ako se Sabor raspusti, to se neće nikad riješiti - rekao nam je Tomašević pred dugu noć ispred Sabora.

'Ovo je sramotno'

Oko 8.30 u Sabor je došao Mostov Miro Bulj.

- Sramotno je raspuštanje Sabora prije donošenja zakona - rekao je okupljenim prosvjednicima.

Jedna prosvjednica rekla je da je, skupa sa svojom obitelji, ostala bez doma.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Nemojte raspustiti Sabor, donesite zakon. Nemamo vremena čekati novu vladu. Trebali bi se prvo sanirati ljude koji su ostali bez krova nad glavama... Nemamo vremena godinu dana. Iz stana u stan se selimo. Ja sam kod prijateljice, mama i tata su kod svojih prijatelja - rekla je prosvjednica Maja Novak čiji je dom nakon potresa dobio crvenu naljepnicu.

- Tjeskobna sam... Tko nije ostao bez doma i bez doma ne zna kako je. Prvi puta smo u ratu ostali bez svega, sad su nas opet ostavili bez svega - poručila je poručnica.

Tomislav Tomašević je poručio da nema smisla da Sabor daje zakon u javnu raspravu kad će se raspustiti.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Obećali su zakon dva tjedna poslije potresa, sad su rekli da ne stignu to, nakon dva mjeseca. A lex Agrokor je prošao u tri tjedna - poručio je.

Ministar zaštite okolišta i energetike Tomislav Ćorić stao je pred prosvjednike kako bi s njima porazgovarao, no izviždali su ga. Premijer Andrej Plenković ipak nije ušao na glavni ulaz i izbjegao je prosvjednike.

