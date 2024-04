Aktivisti tvrde: Ljudi se kupaju na plaži u Solinu, a ne znaju da je puna opasnoga azbesta

Solinska javna plaža Kosica u Vranjicu još uvijek je deponij azbesta na čijim ostacima tijekom ljeta plivaju i sunčaju se brojni kupači i igraju djeca, ne znajući da je to opasno za njihovo zdravlje, a kako bi i znali kada na plaži ne postoje table s upozorenjima, kažu zabrinuti Vranjičani. Na taj problem posljednje četiri godine na sva zvona upozorava Građanska inicijativa "Mjesto koje hoće živjeti", koju predvodi Marijana Grubić, tražeći sanaciju plaže ili barem, za početak, ograđivanje tog prostora i označavanje deponija azbesta opasnog za zdravlje.

Grubić u izjavi za Hinu podsjeća na višegodišnju borbu u kojoj su poslali na stotine dopisa i upozoravali na deponij azbesta koji je dokazano kancerogen. A na plažu je "stigao" tako što je desetljećima, dok je još postojala Tvornica Salonit, na njoj bio izravan ispust u more.

Aktivisti: Kosica nije plaža nego "crna točka"

Inspekcije, ministarstava, državni inspektorat i Fond za zaštitu okoliša i dalje imaju intenciju odugovlačiti rješavanje tog problema sljedećih petnaest godina, tvrdi Grubić dodajući kako su dva zadnja odgovora koja su dobili na zahtjev za ograđivanjem prostora - smiješna i ponižavajuća.

"Na naš zahtjev za ograđivanjem odgovor je da se plaža, koja nije plaža, ne može ograditi jer je kakvoća mora uredne kvalitete. Kakve veze ima kakvoća mora s ograđivanjem deponija azbesta?! Drugi je odgovor da će se plaža Kosica ograditi kad krene sanacija. Naravno da će se ograditi dok traje sanacija, ali mi stalno zahtijevamo ograđivanje kontaminiranog deponija azbesta uz upozorenje na opasnost, odmah i bez odgode", kaže Grubić.

Grubić ističe da je Kosica, točnije obalni dio tvornice Salonit, još uvijek uvršten kao "crna točka" ili azbestom onečišćena lokacija, pa bi zato lokaciju trebalo hitno ograditi i zabraniti pristup, a ne pozivati ljude na kupanje na tzv. gradskoj plaži.

"Najtragičnije je što Solin uporno poziva građane na deponij azbesta, odnosno na, kako ga oni nazivaju, gradsku plažu. Podsjećam da je 2016. obećano da će sanacija početi do ljeta 2017. godine, dok je 2018. u Gradskoj vijećnici Solina održan sastanak s tadašnjim ministrom Tomislavom Ćorićem, koji je uručio odluku kojom se ministarstvo obvezuje financirati projekt. Ta je sanacija trebala početi 2020. Što reći na sve to", pita član inicijative Marin Mandić.

Dok djeca na Kosici igrajući se nerijetko kopaju po žalu, Mandić još jednom upozorava da je azbest u slomljenom stanju izrazito opasan za zdravlje. Koliko još generacija u Vranjicu mora biti izloženo azbestnim česticama, poručuje.

Ninčević: Na plaži nije otkriven azbest niti su službe zabranile kupanje

Gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević podsjeća da je za sanaciju Kosice nadležan Fond za zaštitu okoliša. U prvoj fazi je 2007. sanirana nekadašnja tvornica Salonit, zatim 2011. godine Mravinačka kava, a Kosica je zadnja faza, za što su osigurana sredstva zahvaljujući Gradu Solinu.

"Obavljena su sondiranja i istraživanja, tri sonde bile su na plaži i na tom dijelu nije otkriven azbest. Ako postoje sumnje građana na azbest uvijek se mogu obratiti nadležnim institucijama, no to nije Grad Solin". Za eventualno ograđivanje plaže, Ninčević tvrdi kako također nije nadležan, a Grad ne može ljudima zabraniti ili sugerirati gdje se trebaju kupati.

"Do sada ni jedna služba nije izdala upozorenje o zabrani kupanja na Kosici, niti je utvrdila da to nije zdravo. Sanacija je kompleksan proces - od idejnog rješenja, preko sondiranja i glavnog projekta do ishođenja dozvola i osiguranja sredstava. Mi ćemo biti najsretniji kada se taj proces privede kraju, najviše radi Vranjičana i Solinjana", kaže Ninčević.

Trenutno je u tijeku natječaj za ishođenje dozvola i glavni projekt, a osigurana su sredstva za sanaciju koja će se odvijati u dvije faze. Provodi se nasipavanje od ceste prema moru, te će se na morskom dnu postavljati geosintetički pješčani tepih. Na njega će biti postavljen kameni materijal, objasnio je solinski gradonačelnik.

Fond: Kosica je lokacija visoko opterećena otpadom, treba je sanirati

Iz Fonda za zaštitu okoliša kažu da je obalni dio nasuprot tvornice Salonit d.d. u stečaju – Kosica Planom gospodarenja otpadom za razdoblje 2023.-2028. prepoznat kao "crna točka" – lokacija visoko opterećena otpadom koji je zaostao nakon dugotrajnog neprimjerenog gospodarenja tehnološkim otpadom, pa je treba sanirati.

Dodaju da se Kosica nalazi na katastarskoj čestici u vlasništvu Solina, a temeljem istražnih ispitivanja, koja su provedena zadnji put 2019. godine, utvrđeno je da se radi o onečišćenju čvrsto vezanim građevinskim otpadom koji sadrži azbest, na površini od 1,46 hektara na kopnenom dijelu i 4,84 hektara na morskom dijelu poluotoka Kosica.

"Temeljem odluke ministra nadležnog za zaštitu okoliša Fond je ugovorio izradu projektne dokumentacije i ishođenje dozvola za sanaciju lokacije Kosica. Temeljem te odluke Fond je nositelj izvedbe sanacije, s obzirom da ne postoji pravni sljednik onečišćivača".

U studenom 2023. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja izdalo je potvrdu da su mjere određene Elaboratom zaštite okoliša za zahvat sanacije obalnog dijela nasuprot tvornice Salonit d.d. u stečaju – Kosica sukladne načelima zaštite okoliša uređenima Zakonom o zaštiti okoliša, odgovaraju iz Fonda.

Izrađen je idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole, a s obzirom da se zahvat djelomično nalazi na pomorskom dobru za ishođenje lokacijske i građevinske dozvole potrebno je ispuniti uvjete iz Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama. U tijeku je postupak ishođenja ovlaštenja za ishođenje lokacijske dozvole od Splitsko-dalmatinske županije, a za izdavanje građevinske dozvole će biti potrebna odluka o posebnoj uporabi pomorskog dobra.

Početak sanacijskih radova planiran je nakon što se ishode akti za gradnju te po odobrenju EU sufinanciranja i provedbi postupaka javne nabave, sukladno Zakonu o javnoj nabavi. Iz Fonda također ističu da ograđivanje prostora Kosice i kakvoća mora nisu u njihovoj nadležnosti.