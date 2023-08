U najpoznatijoj palači na svijetu ne živi nitko, puna je azbesta, a žele je pretvoriti u veliki muzej

Većina ljudi može samo sanjati o tome da žive u kraljevskoj palači, a s druge strane, oni koji imaju tu privilegiju isto žele pošto poto izbjeći. Buckinghamska palača glavna je rezidencija britanske kraljevske obitelji još od vladavine kraljice Viktorije, no sadašnji vladar, kralj Charles III. ni ne pomišlja da tamo useli.

Čak 775 soba, koliko nema ni većina svjetskih hotela, kinodvorana, bazen, teniski teren, tajna vrata, vrtovi i jezero nešto je što će malo koga ostaviti ravnodušnim. No, živjeti u Buckinghamskoj palači i nije tako spektakularno kako zvuči.

Palača puna azbesta

Kako su otkrili dobro upućeni izvori, vjerojatno zaposlenici kraljevske obitelji koji upravo u palači provode dane, ista je prepuna miševa, a ne pomaže ni to što je unutar zidova ne hladno, već ledeno, jer je kralj Charles III. naredio da se temperatura zimi održava na 19 stupnjeva, budući da su računi za grijanje bili basnoslovni. Kada nitko tamo ne boravi, grijanje se gasi na 16 stupnjeva, dok se tijekom vikenda u potpunosti gasi.

No, ako ste pomislili da je to jedino što odbija članove kraljevske obitelji da presele svoje kofere tamo, prevarili bi se.

Buckinghamska palača nikako nije sigurna za zdravlje kralja i kraljice, kao i ostatka članova obitelji, budući da se azbest počeo uklanjati tek prije nekoliko godina i još uvijek traje. Uz to postoji mogućnost i da komadići zida padnu na prolaznike. Upravo se to dogodilo 2007. godine princezi Anne, koja je za dlaku izbjegla teže ozljede.

Zbog svega toga i ne čudi da kralj Charles i kraljica Camilla ne razmišljaju o tome da spakiraju kofere i iz Clarence Housea presele u Buckinghamsku palaču 2027. godine, kada renovacija iste, vrijedna 369 milijuna funti, napokon bude završena. Osim svih tih 'vanjskih faktora' u prilog im ne ide ni to što se monarhov stan proteže iznad ureda, stoga zapravo i nema puno prostora za privatnost.

Unatoč svom luksuzu, izgledu i veličanstvenom razmjeru, tamo nitko od današnjih generacija ne želi živjeti, što ne treba ni čuditi, budući da ni kraljica Elizabeta II i princ Philip nisu također pokazivali sklonost prema palači.

I dok članove kraljevske obitelji život u palači niti najmanje ne zanima, svake godine milijuni i milijuni turista plaćaju da prođu kroz vrata Buckinghamske palače kako bi barem na pet minuta mogli osjetiti kako je to ‘živjeti kao kralj’.

Otpor useljenju

A kralj Charles kao kralj vjerojatno nikada tamo neće živjeti jer ne samo da će, kada 2027. napokon završe radovi, on već navršiti 80 godina, a to su godine kada tek rijetki razmišljaju o selidbi, već i iz razloga što posljednjih 20 godina živi u Clarence Houseu kojeg je u potpunosti prilagodio sebi i Camilli i to uz pomoć dizajnera interijera Roberta Kimea, koji je ispunio sve njihove zahtjeve.

Ono što dobri poznavatelji kraljevskih prilika tvrde, Buckinghamska palača najamanje je, od 12 kraljevskih rezidencija, ugodna za živjeti, stoga i ne čudi da postoji takav otpor od useljenja. Upravo zato aktualni monarh tamo boravi samo kada rade, nešto kao što premijer živi u stanu u Downing Streetu. S druge strane Balmoral, Sandringham i Windsor, kao i Highrove, za njih predstavljaju bijeg od svih dužnosti.

Ironija je time veća što kada običan građanin kupi veliku kuću, koristi je u potpunosti za životni prostor. S Buckinghamskom palačom je sasvim druga priča jer unatoč tome što ima 775 soba, vladar je ograničen na tek mali kutak zgrade koji uključuje spavaću sobu, kupaonicu i dnevni boravak gdje većinom borave na propuhu, budući da je i izolacija loša.

Kakva onda budućnost čeka Buckinghamsku palaču? Ono što je za pretpostaviti je da će se dosadašnji 10 tjedana tijekom ljetnih mjeseci, kada su vrata palače otvorena za turiste, produžiti kako bi se maksimizirao prihod, a više dijelova palače moglo bi se otvoriti za javnost.

Ideje da se zgrada pretvori u muzej, a što bi zapravo omogućilo Royal Collection Trustu da izloži više od svoje milijunske zbirke, za sada nije provedena u djelo, a hoće li, realno nitko ne može garantirati.