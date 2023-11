Aktivistkinja Višnja za 24sata: 'Dok sam živa, prosvjedovat ću. Klečavci prijete velikim zlom!'

Pernar je stao ispred mene i snimao me, bez riječi, i nije mu bilo prvi put, to je čista provokacija. Već je to napravio jednom pa onda snimku dijelio okolo, njemu slični su me onda vrijeđali svakojakim groznim izrazima, i rugali mi se. Imam skoro 78 godina, invalid sam, a na ove prosvjede dolazim jer vidim što se sprema - ovi što kleče i mole uvertira su u nešto jako opasno po žene, kazala je za 24sata Višnja Škreblin, vjerojatno najstarija aktivistkinja u Hrvatskoj, koja od kraja 90-tih naovamo rijetko kad propušta neki prosvjed.

Danas je na Trgu bana Jelačića sa svojom hodalicom gurnula Ivana Pernara koji ju je snimao mobitelom.

- Dok me snimao, ja sam policiju koja je uokolo stajala zamolila da me zaštite od njega, a oni su stajali k'o 'drvene marije' i ništa nisu poduzimali. Ali kad sam ja onda krenula prema Pernaru, govoreći mu da me prestane snimati, onda je policija, zamislite, smirivala mene! Bome ću i MUP-u poslati svoju predstavku zbog takvog policijskog (ne)postupanja, požalila nam se gospođa Višnja. Doživjela je, kaže, da su neki "primitivci" na Trgu na nju prije i pljunuli, psovali ju.

Cijelo je prijepodne provela na Trgu, i doć će opet, dok god bude mogla.

- Dok sam pokretna, makar i ovako, dolazit ću jer se borim za pravdu. Kad sam među klečavcima čula svećenika da govori kako je kod muslimana dobro to što su im žene zamotane, u meni se probudila velika ljutnja, ne mogu vjerovati što se događa.

- A Pernar samo snima, perfidno šuti, dodaje gospođa Višnja. Radni je vijek odradila u jednoj velikoj građevinskoj tvrtki, kao tajnica direktora, a na prosvjede je krenula krajem 90-tih, zbog pljačke u pretvorbi i privatizaciji. Ima troje djece i petero unučadi, kaže nam kako "nisu sretni" zbog njenog aktivizma, no ona odustati neće.

- Ić ću dok god se mogu kretati, imam i podršku svoga supruga, a kad više ne budem mogla sama, nek' me nose!, kroz smijeh će ova prekaljena aktivistkinja. Ne boji se, kaže, nikad nije.

- Ja sam valjda satkana od tih, buntovničkih niti, dodaje.

- Klečavci prijete velikim zlom. Ja jesam katolkinja, ali ovo vodi baš Crkva. Vraćaju nam, što, inkviziciju? Ma ja bih Pernara 'lako složila' svojim znanjem, nije on meni ni do koljena. Davno, 70-tih i 80-tih Hrvatska je bila liberalnija i modernija nego što je danas, zaključuje gospođa.